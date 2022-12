Schwierigkeiten mit Co-Parenting: Cathy Hummels vermisst Sohn Ludwig

Cathy Hummels teilt sich das Sorgerecht für ihren Ludwig mit Ex Mats Hummels. © Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels teilt sich das Sorgerecht für ihren Sohn mit ihrem Ex. Die Trennung von Ludwig fällt ihr manchmal gar nicht so leicht.

Im Sommer 2022 wurde bekannt, dass sich der Fußballprofi Mats Hummels (33) und seine Ehefrau Cathy Hummels (34) nach 14-jähriger Beziehung scheiden lassen. Das einstige Traumpaar hat ein gemeinsames Kind, den vierjährigen Ludwig. Während Mats Hummels aus beruflichen Gründen in Dortmund lebt, ist Ludwig mit seiner Mutter in München geblieben. Das Sorgerecht teilen sich die Eltern.

Nun berichtete Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story davon, dass das sogenannte Co-Parenting für sie manchmal gar nicht so einfach sei. Zu einem Foto von ihrem Sohn schrieb sie, dass sie ihn vermisse. Außerdem erklärte sie: „Coparenting ist schön und doof zu gleich. Entweder man macht alles oder nichts. Im Sinne von alleinige Verantwortung vs. keine Verantwortung.“

„Man kann alles schaffen“

Sie schreibt, dass es „nie nur die eine beste Lösung“ gibt. Trotzdem ist sie sich sicher, dass man Kompromisse schließen könne: „Hauptsache ist, dass das Kind glücklich ist.“Bereits vor einigen Tagen hatte die 34-Jährige unter dem Hashtag „Coparentinglife“ ein Foto von sich, ihrem Ex-Partner und dem gemeinsamen Sohn gepostet.

Auf dem Bild schaut es aus, als herrsche zwischen allen ein harmonischer Umgang. Die Eltern scheinen sich ihrem Sohn zuliebe um ein freundschaftliches Verhältnis zu bemühen. Dazu schrieb Cathy Hummels: „Make the best out of everything … oder versuche es zumindest! Es ist nicht leicht, ich spreche aus Erfahrung, aber man kann alles schaffen. Nach Regen kommt bekanntlich Sonnenschein.“