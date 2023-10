Linda Evangelista: Bildbearbeitung nimmt Fotos ihre Seele

Linda Evangelista, ehemaliges Top-Model, nach der Präsentation der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2023 von Fendi während der New York Fashion Week. © Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa

Die 58-Jährige spricht über die heute gängige Nachbearbeitung von Fotos. Sie sagt: „Ich denke, Filter und Retusche sind der Teufel.“

New York - Das Model Linda Evangelista stört sich stark an der heute gängigen Bildbearbeitung nach Fotoshootings. „Ich denke, die Nachbearbeitung ist der Teufel. Ich denke, Filter und Retusche sind der Teufel“, erklärte die 58-Jährige, die in den 80er und 90er Jahren zu den erfolgreichsten Topmodels der Welt zählte, in der Talkshow „The View“.

„Alles wird später korrigiert, und dann ist der ganze Zauber, ist die Seele verschwunden“, ergänzte sie. Egal, ob einem Model heute eine Wimper verrutsche oder ein Knopf abfalle, immer heiße es: „Keine Sorge, wir korrigieren das später“, schilderte die Kanadierin.

Zwar sei auch bei ihren Fotoshootings früher geschummelt worden. Durch eng geschnürte Gürtel hätten sich Models die Hüften gestrafft, Lichtreflektoren hätten Tränensäcke verschwinden lassen. „Aber sie haben das Foto nicht retuschiert. Wir haben es am Set perfekt hinbekommen, und was man sah, war das, was man bekam.“ dpa