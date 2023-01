„Sehe aus wie Nachbars Lumpi“: Sonya Kraus verrät, wie ihre Haare aktuell nach Chemo aussehen

Moderatorin Sonya Kraus hat eine Chemotherapie hinter sich. Die 49-jährige erzählt nun von ihrer derzeitigen Gesundheit.

Sonya Kraus (49) meldet sich mit einem Update über ihre Krebserkrankung zurück. Die 49-Jährige wurde als Buchstabenfee beim „Glücksrad“ bekannt und moderierte von 2001 bis 2011 die Sendung „talk talk talk“ auf ProSieben. Sonya Kraus war außerdem im TV als Moderatorin bei Shows von Stefan Raab zu sehen. Doch ihre Fernseh-Karriere wurde von ihrer Brustkrebs-Diagnose unterbrochen, welche sie 2022 öffentlich machte. Nun erzählt sie, wie es ihr mittlerweile geht.

Im November 2021 ließ sich Sonya Kraus aufgrund ihrer Diagnose beide Brüste abnehmen. In einem Interview mit „Bunte“ erklärte sie damals: „Im November habe ich mir beide Brüste abnehmen lassen. Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken.“ Die darauffolgende Chemo beschrieb sie der AZ in einem Interview: „Die Angst vor der Chemo war extrem groß. Ich dachte, ich werde zum Zombie. Der Horrorfilm in meinem Kopfkino war schlimmer als das, was mich dann tatsächlich erwartet hatte. Ich war super eingestellt. Ich habe einen Setzkasten an Medikamenten genommen, die nur gegen die Nebenwirkungen waren. Ich hatte einfach immer einen Dauer-Kater – nur ohne den Spaß davor.“

Sie feiert ihr großes TV-Comeback

Die 49-Jährige verrät, wie sie sich mittlerweile fühlt: „Bombig! Die Krebserkrankung ist gefühlt schon wieder so weit weg. Es ist für mich schon fast abstrakt, darüber zu reden.“ Doch ihre Haare haben stark unter der Chemo gelitten, wie sie t-online erzählt: „Während der Chemo hatte ich eine Kühlhaube auf. Das ist ein Instrument der Hoffnung. Es friert dir deine Kopfhaut ein, in der Hoffnung, dass weniger Gift die Zellen zerstört. Bei mir hat das nicht so gut funktioniert. Ich sehe aus wie Nachbars Lumpi. Einige alte Haare sind noch lang, andere sind ganz weg und andere kommen nach. Das lasse ich aber so.“ Nun ist die Moderatorin auf RTL2 ab dem 26. Januar wieder beim „Glücksrad“ zu sehen und feiert somit ihr großes Comeback.