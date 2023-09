Tränen-Ausbruch bei den Wollnys wegen Loredanas Baby

„Die Wollnys“-Star Loredana Wollny und ihr Partner Servet wurden schon 2022 Jahr Eltern. Jetzt sahen die Großeltern das Baby zum ersten Mal.

Türkei – Loredana Wollny (19) und ihr Verlobter Servet (24) könnten gerade wohl nicht glücklicher sein. Bereits im Dezember 2022 kam ihr kleiner Sohn Aurelio zur Welt, der nun endlich auch die väterliche Seite seiner Familie kennenlernen dufte. Bei einer Familienzusammenführung überraschten die Wollnys Servets Mutter mit ihrem Enkelkind, von dem sie dachte, dass es noch in Deutschland sei.

Loredana Wollny und Servet: Enkel trifft endlich die Großeltern

Die Geburt von Loredanas und Servets Sohn Aurelio im Dezember 2022 war bereits ein besonderes Erlebnis für die jungen Eltern. Wegen Problemen bei der Einreise konnte Servet nicht dabei sein und erlebte nur per Videochat, wie sein Sohn das Licht der Welt erblickte.

Danach reiste Loredana mit dem Baby in die Türkei, wo dann auch die andere Seite der Familie den Enkel kennenlernte. In einer neuen Folge von „Die Wollnys“ wird der emotionale Moment gezeigt, in dem Wollny-Mama Silvia (58) die andere Oma mit ihrem gemeinsamen Enkel überrascht.

Enkel-Überraschung: Servets Mutter wusste nicht, dass Loredana mit Baby in der Türkei ist

Servets Mutter und Familie dachten, es wäre ein gemütliches Kaffeetrinken, um die Familie ihrer baldigen Schwiegertochter kennenzulernen. Was sie nicht wussten: Auch Loredana und der kleine Aurelio waren mittlerweile in der Türkei angekommen. Gegenüber RTL verriet Loredana Wollny den Überraschungs-Plan: „Mama und ich hatten vorher ausgemacht, dass Mama Aurelio in den Wintergarten trägt, weil es mir wichtig war, dass Aurelio von Oma zu Oma übergeben wird und nicht von mir zur Oma.“

Silvia Wollny fügte hinzu: „Und wenn die Mama dich vorher gesehen hätte, dann wäre die Überraschung ja ins Wasser gefallen. Die wussten ja nicht, dass du hier bist. Die haben gedacht, du und der Aurelio wärt noch in Deutschland.“

Loredana Wollny und Servet wurden 2022 Eltern – jetzt lernte Servets türkische Familie das Kind endlich kennen. © Screenshot: Die Wollnys/ RTL2 (Fotomontage)

Die Überraschung gelang perfekt. Als Oma Silvia das Baby ins Zimmer trug, war Servets Mutter außer sich vor Freude. „Ich bin so glücklich. Das ist das größte Geschenk für mich“, rief sie begeistert auf Türkisch, wie Servet für Loredanas Familie übersetzte. Zu Loredana sagte sie unter Freudentränen: „Danke, dass du mir dieses Enkelkind geschenkt hast.“ Silvia Wollny sorgte aber noch für eine andere Überraschung: Sie gab eine Trennung bekannt. Verwendete Quellen: RTLZWEI/„Die Wollnys“