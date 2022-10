„Sehen uns achtmal im Monat“: Lilly Becker pendelt für neuen Freund zwischen London und Düsseldorf

Lilly Becker ist wieder vergeben. © Imago/Future Image & Imago/Schwörer Pressefoto

Nach einer schwierigen Lebensphase hat Lilly Becker (46) eine neue Liebe gefunden und scheint sehr glücklich. Doch wie geht das Paar mit der großen Entfernung um?

Nach Boris Beckers (54) Gerichtsprozess wegen Insolvenzverschleppung und dem anschließenden Urteil zu zweieinhalb Jahren Haft ging es auch seiner Ex-Frau und seinem Sohn Amadeus (12) nicht gut. Die beiden mussten nicht nur den Schock verdauen, sondern auch aus ihrer Londoner Villa in ein günstigeres Haus umziehen. Nun haben sich für alle die Wogen hoffentlich ein wenig geglättet und zumindest Lilly hat Grund zur Freude: Sie hat einen neuen Partner!

Thorsten Weck (53) heißt der neue Mann an der Seite des Models, ist als Fußballberater erfolgreich und lebt in Düsseldorf. Beim jährlichen „Präsidenten Golf Cup“ des Münchner Charity-Golf-Clubs „Eagles“ in Marbella hatte das Paar seinen ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt. Für beide stehen erst einmal entspannte Momente im Vordergrund, die sie zusammen verbringen können. So sagte Lilly zu Bild: „Wir waren zum Relaxen am Pool sowie am Strand und haben die Zeit miteinander genossen.“

Pendeln für die Liebe: Beziehung zwischen London und Düsseldorf

Doch ist die große Entfernung zwischen den Wohnorten für beide ein Problem? Gegenüber Bild.de erzählte der Fußballberater, dass er und Lilly sich regelmäßig sähen. Er meint: „Uns trennt zum Glück nur eine Flugstunde. Wir sehen uns im Monat achtmal, manchmal sogar öfter.“ Konkrete Pläne für einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt gäbe es bislang nicht, so Weck: „Ob wir zusammenziehen, wird die Zukunft zeigen.“