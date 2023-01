Seherin übermittelt Botschaft: Prinz Harry will mit Prinzessin Dianas Geist gesprochen haben

Prinz Harrys Memoiren „Spare“ landen mit lautem Gepolter im Buchregal. Schon Tage zuvor wurden jede Menge royale Geheimnisse ausgeplaudert. Unter anderem berichtet der Herzog von Sussex, dass er bei einer spirituellen Sitzung Prinzessin Diana im Jenseits kontaktierte.

Montecito – Man muss Prinz Harry (38) in Schutz nehmen, denn er war zwölf Jahre alt, als seine Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) unter tragischen, nie gänzlich geklärten Umständen ums Leben kam. Das mag mit ein Grund sein, warum der Herzog von Sussex in späteren Jahren auf seiner Suche nach Antworten sogar die Hilfe einer Hellseherin in Anspruch nahm. In seinen nun erschienenen Memoiren berichtet er erstmals davon.

Prinzessin Diana konsultierte ebenfalls zu Lebzeiten „Fergies Hexe“

Auch Harrys verstorbene Mutter glaubte an spirituelle Führer und verborgene Welten. Prinzessin Diana konsultierte regelmäßig Hellseherinnen. Eine, die ihr von der Herzogin von York, Sarah Ferguson (63), empfohlen worden war, bezeichnete sie als „Fergies Hexe“. Auf Geheiß von Madame Vasso, dieser griechischen Mystikerin, setzte sie sich etwa zur Bündelung der Energie unter eine Plexiglaspyramide.

Prinz Harry fühlt seine Mutter noch heute in seinem kalifornischen Heim um sich.

Doch Harry wollte Beweise. Ein Vorfall aus dem Jahr 2020 zeigt ihm, dass seine Mutter „anwesend“ war. Harry und Meghan hatten beschlossen, ihre Geschenke einer Tradition der Royals folgend an Heiligabend zu öffnen. Meghan schenkte Harry ein Ornament von Queen Elizabeth II., Harrys Großmutter (96, † 2022), das Harry an den großen Weihnachtsbaum hängte. Noch am selben Abend tollte Söhnchen Archie herum und das Konterfei ging zu Bruch.

„Spare“ – Was steckt hinter dem Titel von Prinz Harrys Memoiren? Das Gefühl, der Ersatzmann für den Thronfolger Prinz William (40) zu sein, zieht sich wie ein roter Faden durch Harrys Buch, wie auch der Titel „Spare“ („Reserve“) nahelegt. Laut eines durchgesickerten Auszugs, über den der Guardian berichtet, behauptet Harry, dass sein Vater, König Charles III., Prinzessin Diana dafür gedankt hat, dass sie ihm nach seiner Geburt im September 1984 ein Ersatzkind geschenkt hat. „Schon früh erzählt Harry, wie sein Vater, der heutige König Charles, am Tag von Harrys Geburt zu seiner Frau, Prinzessin Diana, gesagt haben soll: ‚Wunderbar! Jetzt hast du mir einen Erben und ein Ersatzkind geschenkt – meine Arbeit ist getan“, berichtet der Guardian.

„Du lebst das Leben, das sie [Prinzessin Diana] für dich wollte“, sagte die Mystikerin

Harry schreibt: „Ich schnappte mir eine Kehrschaufel und fegte die Scherben auf, während Archie in kindlicher Manier versuchte, mittels einer Sprühflasche aus Wasser die Bruchstücke zu „reparieren“. Harry gibt an, er hab die ganze Zeit gedacht: „Das ist seltsam“. Nach der Séance mit einem Medium sei ihm klar geworden, dass er damals „Kräfte“ gespürt habe. Freunde hatten ihm eine Seherin vermittelt. Sie spürte eine Energie um Harry und sagte ihm: „Deine Mutter ist bei dir . . . genau jetzt“.

Das Medium sagte weiter, Diana wolle ihm sagen, dass sie stolz auf ihn sei und ihn unterstütze. Während König Charles III. (74) im Diesseits sogar die Vaterschaft von Harry anzweifelt, ließ Diana übermitteln, dass er das Leben lebe, das sie nicht leben konnte. „Du lebst das Leben, das sie für dich wollte“, sagte die Mystikerin. Warum Harry der Hellseherin glaubte? Das Medium wusste von dem Vorfall an Weihnachten. „Deine Mutter sagt . . .das Ornament. Deine Mutter sagt . . . etwas über einen Weihnachtsschmuck? Von einer Mutter? Oder einer Großmutter? Es ist heruntergefallen? Zerbrochen? Archie hat versucht, ihn zu reparieren. Deine Mutter sagt, sie hat ein bisschen darüber gekichert.“ Harrys Schlussfolgerung: „Sie war da!“ Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, theguardian.com