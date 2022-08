„Sehr emotionaler Tag mit Tränen“: Fiona Erdmanns Baby musste operiert werden

Fiona Erdmanns Baby musste sich einem „dringend notwendigen“ Eingriff unterziehen © Instagram/fionaerdmann

Nach der Notaufnahme nun die OP: Die Tochter von Ex-GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann musste sich einem „dringend notwendigen“ Eingriff unterziehen.

Die letzten Wochen waren nicht leicht für Fiona Erdmann (33): Ihre zweieinhalb Monate alte Tochter Neyla musste in die Notaufnahme, wo ein Leistenbruch festgestellt wurde. Abhilfe konnte nur eine Operation schaffen. Angesichts des zarten Alters ihrer kleinen Maus war die ehemalige GNTM-Kandidatin außer sich vor Sorge, als Neyla in den OP musste. Sie habe während dieser „sehr emotionalen Tage“ viele Tränen vergossen, erzählt Fiona ihren Instagram-Followern ganz offen in ihrer Story. Es habe sie viel gekostet, ihr Baby „in fremde Hände zu geben“.

In einem Update enthüllt die Influencerin, dass Neyla die Operation glücklicherweise gut überstanden hat. „Meine kleine Heldin“, schwärmt sie über ihre tapfere Prinzessin, die den Eingriff „super weggesteckt“ habe. Laut dem Arzt sei die OP „dringend notwendig“ gewesen: „Wir hätten nicht länger warten sollen.“

Fiona Erdmann: Auch Sohn Leo musste ärztlich behandelt werden

Einfach war es natürlich trotzdem nicht für Fiona, ihre Tochter abzugeben. „Der Moment im OP-Saal, in dem ich den Raum verlassen musste, und die Zeit im Warteraum waren die Hölle“, gesteht sie. Glücklicherweise befand sich Neyla in guten Händen. „Der Doktor hat super Arbeit geleistet und alle Ärzte und Schwestern waren unglaublich fürsorglich und einfühlsam“, berichtet Fiona ihrer rund 445.000 Follower großen Community. Mittlerweile durften Mutter und Tochter bereits das Krankenhaus verlassen. „Wir sind gerade dabei, entlassen zu werden und fahren jetzt gleich nach Hause“, kündigt die Dubai-Auswanderin an.

Allerdings ist Neyla nicht Fionas einziges Sorgenkind. Denn auch ihr Sohn Leo (2) musste im Krankenhaus behandelt werden, nachdem er sich vor wenigen Tagen an der Augenbraue verletzte. Nach einem Sturz habe ihr Racker plötzlich „überall Blut im Gesicht“ gehabt. Nun musste er sich die Fäden in der Klinik ziehen lassen. Das ganze Drama hinterließ natürlich Spuren bei der Zweifach-Mama. „Ich war richtig fertig gestern“, gibt Fiona ganz offen zu. „Ich war einfach froh, dass das alles dann irgendwann vorbei war und ich ins Bett gehen konnte.“