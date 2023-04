„Sehr hübsch“: Frauke Ludowig zeigt sich ungeschminkt mit Tochter – Fans begeistert

Mit ihrer berühmten Mutter Frauke ist Nele Ludowig in London unterwegs. Ihre Eindrücke teilt sie auf Social Media und zeigt ihre Mama auch mal ungeschminkt.

In London ist Nele Ludowig gerade mit ihrer Mutter Frauke (58) unterwegs. Was die beiden da so treiben, zeigt die 19-Jährige auf Instagram und TikTok. Doch neben Shopping und Kaffeetrinken scheint es auch berufliche Gründe zu haben, warum sich die „Exclusiv“-Moderatorin in der britischen Metropole aufhält.

Unter einer Fotoserie auf dem Instagram ihrer Tochter schrieb sie: „Wie toll, dass wir uns jetzt schon in einer der schönsten Städte der Welt zum Arbeiten treffen, oder?“ Nele hat auf ihrem Instagram-Account in einem kurzen Vlog dokumentiert, wie ihre Mutter sich auf einen Dreh vorbereitet.

In dem kurzen Video ist zu sehen, wie ihre Mutter in einem Hotel ankommt und geschminkt wird. Kurz darauf ist sie in einem leuchtend gelben Outfit und einem passenden pastellgelben Blazer bereit für den Dreh und wird verkabelt. Wie Nele sagt, hat sie den Dreh selbst nicht mit dem Handy gefilmt. Fotos davon gibt es auf ihrem Profil aber dennoch zu bewundern.

Frauke Ludowig posiert mit Tochter Nele – ungeschminkt besser?

Neles Follower freuen sich ganz besonders über ein Foto, das Mutter und Tochter bei einer Umarmung zeigt. Besonders gut kommt an, dass die Fernsehmoderatorin darauf völlig ohne Make-up posiert. „Sehen doch beide super aus. Frauke braucht kein Geschminke, sieht natürlich viel besser aus“, meint etwa ein Fan.

Eine Followerin pflichtet bei: „Die Mama sieht noch wunderschöner aus, ohne Make-up.“ Und auch über die unverkennbare Ähnlichkeit freuen sich die Fans. „Deine Mama ist einfach bodenständig und schön und du bist so hübsch wie deine Mutter“, schwärmt jemand. Eine andere Person findet, dass Nele einfach wie ihre Mutter in jung ausschaut.