„Sehr intensiv": Beatrice Egli spricht über kurze Tournächte und emotionale Begegnungen

Von: Lisa Klugmayer

Beatrice Egli ist wieder unterwegs und gibt fleißig Konzerte. Die Zeit unterwegs nutzt die Schlagersängerin, um mit ihren Fans zu sprechen. Via Instagram-Story verrät sie, wie viel Freude sie am Tourleben hat, auch wenn die Nächte kurz sind.

Balingen - Seit Mitte März holt Beatrice Egli nun einige verschobene Tour-Termine nach und gibt hier und da Einzelkonzerte. Bevor sie am Samstag (2. April) die Balinger Volksbankmesse rockte, meldete sie sich aus dem Auto. Sichtlich emotional erzählt die Schlagersängerin (hier alle News auf der Themenseite) von ihren langen Nächten auf Tour, Nächte, die sie aber auch unendlich wertschätzt.

Beatrice Egli Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin Geboren 21. Juni 1988 (Alter 33 Jahre), Pfäffikon, Freienbach, Schweiz Größe 1,63 m Eltern Ida Egli-Keller, Bruno Egli-Keller

Beatrice Egli wieder zurück auf der Bühne: Schlagersängerin genießt das Gefühl

Beatrice Egli ist schon lange nicht nur DSDS-Siegerin, sondern gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Schlagerstars (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) im deutschsprachigen Raum. Und Beatrice Egli ist Schlagersängerin mit Leib und Seele. Das zeigt sie auch auf den Bühnen der großen Schlagershows: Für ihre Fans gibt die 32-Jährige immer 150 Prozent.

Umso härter traf Beatrice Egli die Pandemie und das damit verbundenen Auftrittsverbot. Nun geht es wieder los: Konzerte werden nachgeholt und Auftritte finden wieder regelmäßig statt. Die Tournächte seien zwar lang, aber die emotionalen Begegnungen machen das wieder wett, wie die Schlagersängerin jetzt in einer emotionalen Videobotschaft verrät.

Beatrice Egli ist wieder unterwegs und gibt fleißig Konzerte. Die Zeit unterwegs nutzt die Schlagersängerin, um mit ihren Fans zu sprechen. Via Instagram-Story verrät sie, wie viel Freude sie am Tourleben hat, auch wenn die Nächte kurz sind. (Fotomontage) © Screenshot Instagram/Beatrice Egli

„Freunde der Nacht, ich hatte einen sehr, sehr, sehr, sehr langen Tag und wir fahren jetzt noch 2 Stunden. Dann gehts ganz kurz schlafen und dann komm ich nach Balingen“, so Beatrice Egli (Leben und Karriere der Schlagersängerin) in ihrer Instagram-Story. Das Leben sei zurück und sie freue sich sehr darüber, lässt die Schlagersängerin ihre Fans wissen.

„Es ist gerade sehr intensiv“, so Beatrice Egli und verrät weiter „Ich kann euch sagen, es war ein schöner, schöner Tag“. Sie habe so viele neue Menschen kennengelernt, „jeder von ihnen auf ihre Einzigartigkeit sehen, fühlen und einfach so neu kennengelernt“. Es sei etwas sehr Emotionales, schönes für sie.

„Mein Kleid ging nicht mehr zu“: Outfit-Panne beim Konzert - Beatrice Egli nimmt es mit Humor

„Bald kommt noch mehr“, verspricht Beatrice Egli schließlich. Keine 24 Stunden später steht sie in Balingen auf der Bühne und gibt ihre Schlagerhits zum Besten. Und sogar eine Outfit-Panne kann ihr den Spaß an Live-Auftritten nicht vermiesen. „Heute war es sehr spannend. Denn mein Kleid ging nicht mehr zu“, so die Schlagersängerin zu.

Doch ganz nach dem Motto „Not macht erfinderisch“ findet sie eine schnelle - wenn auch nicht unbedingt stylische - Lösung. „Und dann bin ich einfach mit einer alten Crew-Jacke auf die Bühne gegangen“, verrät Beatrice Egli.

„Absoluter Weltstar“: Beatrice Egli lässt ihre Fans rätseln - Wer ist der Überraschungsgast für ihre Show?

Bei Beatrice Egli steht übrigens im April so einiges an - unter anderem ihre eigene Schlagershow. Ende des Monats treten dort nicht nur einheimische Schlagergrößen auf, auch ein „absoluter Weltstar“ wird bei ihr auf der Bühne stehen. Wer dieser Weltstar ist, behält die sie allerdings noch für sich. Verwendete Quellen: Instagram/beatrice_egli_offiziell