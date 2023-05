„Sehr, sehr kurze Nacht“: So feierten die „Let‘s Dance“-Sieger Anna Ermakova und Valentin Lusin

Anna Ermakova und Valentin Lusin gewannen beim Finale von „Let‘s Dance“. Ihren Sieg feierten die beiden die ganze Nacht.

Die Stars bei „Let’s Dance“ ließen es nach dem Finale krachen. Bei „Let’s Dance“ wurde es am Ende noch einmal spannend und es ging ums Eingemachte. Die Finalisten waren Julia Beautx, Anna Ermakova und Philipp Boy zusammen mit ihren jeweiligen Partnern. Beim großen „Let’s Dance“-Finale am 19. Mai gewann das Model Anna Ermakova zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin. Die beiden feierten ihren Sieg bis tief in die Nacht.

Anna Ermakova und Valentin Lusin performten sich an die Spitze: Sie tanzten Freestyle ganz nach dem Motto „Alice im Wunderland“ zu den Songs „Alice in Wonderland Theme“, „Boogie Wonderland“, „Going To Battle“ und „Alice“. Und auch ihr Jurytanz wurde emotional, so tanzten sie Tango zu o Tango Tis Nefelis“ von Haris Alexiou. Und der Lieblingstanz wurde ein langsamer Walzer, zu „Consequences“ von Camila Cabello. Nachdem ihr Sieg bekanntgegeben wurde, waren die beiden erst einmal völlig sprachlos.

Die Party ging bis um 8:30 Uhr morgens

Bei einem Interview mit RTL am folgenden Tag meinte Valentin Lusin lachend: „Es war eine sehr, sehr kurze Nacht.“ Nach ihrem glorreichen Sieg ist das Paat zur großen After-Show Party mit der kompletten Film-Crew gegangen. Er führt fort: „Es war eine schöne After-Show-Party, wir haben gut gefeiert.“ Und der Profitänzer erzählt: Das ganze Team war da, die Stimmung war wirklich ausgelassen!“ Er und Anna Ermakova seien erst um 8:30 Uhr morgens wieder auf den Zimmern gewesen und danach direkt frühstücken gegangen.