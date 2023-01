„Sehr übertrieben“: Fans spotten über Photoshop-Fail von Cathy Hummels

Von: Stella Rüggeberg

Eigentlich wollte Cathy Hummels nur ihren schicken Bikini in Szene setzen. Doch Fans haben ein Auge auf einen anderen Körperteil geworfen. An ihrem Arm scheinen sie einen miesen Photoshop-Fail entdeckt zu haben.

Dubai – Während die meisten in Deutschland frieren, genießt Cathy Hummels (34) die Zeit in der Sonne. Kurz nach ihrer Scheidung von Fußballstar Mats Hummels (34), gönnt sich die 34-Jährige eine warme Auszeit in Dubai. Mit einem Bikini-Posting bei Instagram möchte sie ihre Fans neidisch machen, doch der Versuch geht mächtig nach hinten los.

Fans spotten über Photoshop-Fail von Cathy Hummels

Hat Cathy Hummels wohl etwa bei der Bildbearbeitung nachgeholfen? Fans scheinen gleich mehrere Fehler entdeckt zu haben. In den Kommentaren fallen jede Menge Instagram-Nutzer über die TV-Moderatorin her. „Also entweder ich hab einen Knick in der Optik oder da stimmt irgendwas nicht mit dem Unterarm“, lautet ein Kommentar.

Ein anderer scheint einen weiteren Fehler entdeckt zu haben: „Boha Cathy, du hast es zu sehr übertrieben mit dem Bearbeiten. Deine Haut schaut aus, als seien Narben vom verbrühten Wasser drauf“. „Bissl weniger Photoshop ist manchmal mehr“, rät ein weiterer.

Photoshop auf Instagram Immer wieder erkennen Fans böse Photoshop-Fails auf Instagram. Darauf möchte die Social-Media-Plattform nun verstärkt achten, indem sie sehr verfremdete Bilder versteckt. Wie genau Instagram dagegen vorgehen will, und wie stark die Bilder bearbeitet werden können, bevor sie versteckt werden, bleibt unklar. Quelle: deutschlandfunknova

Cathy Hummels‘ Fans stärken ihr den Rücken

Doch ihre treuen Fans stärken der Ex-Frau von BVB-Spieler Mats Hummels wie gewohnt den Rücken: „Ich hab den Eindruck, manche wollen nur haten, aber an ihr kann man nichts aussetzen, sie ist eine Göttin. Sie muss ihre Bilder nicht bearbeiten, sie ist eine Traumfrau“, schwärmt ein Fan.

Während sich die „Kampf der Realitystars"-Moderatorin in der Sonne bräunt, hat sie mit einer Verleumdungsklage zu kämpfen. Denn was Cathy Hummels über den frisch entlassenen Boris Becker zu sagen hat, gefällt der Tennislegende überhaupt nicht. Dieser verklagte die 34-Jährige daraufhin prompt.