„Sehr wütend“: „Let‘s Dance“-Profi lebte zwei Monate lang mit Fehldiagnose

Von: Melanie Habeck

Bei „Let‘s Dance“ verzaubert Christina Luft sowohl mit ihrem Können als auch mit ihrer fröhlichen Art. Doch wegen einer Verletzung ist der Profitänzerin aktuell überhaupt nicht zum Lachen zumute.

Köln – Seit einigen Jahren treten die „Let‘s Dance“-Profitänzer nach dem Finale der RTL-Show in der „Profichallenge“ gegeneinander an. Der Sieger darf nicht nur die Choreografie für den Opening-Tanz der nächsten Staffel entwerfen, er gewinnt auch einen wertvollen Jurypunkt, den er im kommenden Jahr bis zur vierten Show einsetzen kann. 2023 wollte daher auch Christina Luft (33) unbedingt an dem Wettbewerb teilnehmen, doch bei den Proben verletzte sie sich – und erhielt anschließend eine verheerende Fehldiagnose.

Fehldiagnose Bänderriss: Christina Luft hat einen gebrochenen Mittelfuß

Verärgert meldet sich „Let‘s Dance“-Star Christina Luft in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans. Nach ihrem Unfall bei den Proben zur „Profichallenge“ erhielt sie die Diagnose Bänderriss – doch damit lagen die Ärzte daneben. Bei einer MRT-Untersuchung stellte sich nun heraus, dass ihr oberer Mittelfuß gebrochen ist. „Es ist untertrieben, wenn ich sage, ich bin schlecht drauf. Ich bin wahnsinnig traurig und sehr wütend“, schildert die 33-Jährige ihre Gefühlslage.

Christina Luft ärgert sich vor allem über die verlorene Zeit. „Jetzt hatte ich einfach zwei – Entschuldigung – verdammte Monate, die falsche Behandlung, was eigentlich nichts gebracht hat, weil der Fuß gebrochen ist“, ärgert sich die Tänzerin. Darüber hinaus erklärt sie, dass sie nach einer gewissen Schonzeit bereits wieder auf dem Parkett gestanden hätte. Eine Entscheidung, die sie nicht getroffen hätte, wenn sie vorab über den Bruch informiert worden wäre. Nun setzt die „Let‘s Dance“-Bekanntheit all ihre Hoffnungen in einen Fußspezialisten, der sie in den kommenden Wochen behandeln wird.

Auch bei Christina Lufts Verlobtem lief zuletzt nicht alles rund: Bei TV-Aufzeichnungen löste eine Stalkerin von Luca Hänni (28) einen Polizeieinsatz aus.