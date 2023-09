Nach Drama mit Kubilay: Georgina Fleur soll frisch verliebt sein

Teilen

Georgina Fleur hat in Sachen Liebe zuletzt einiges mitmachen müssen. Jetzt scheint die Mutter einer Tochter endlich wieder glücklich verliebt zu sein.

Dubai – Georgina Fleur (33) ist frisch verliebt! Wie unter anderem die „Bild.de“ berichtet, soll die einstige „Bachelor“-Kandidatin sich endlich auf eine neue Beziehung eingelassen haben. Georginas zögerliches Dating-Verhalten erscheint kaum verwunderlich, wenn man die weniger romantische Vergangenheit der jungen Mutter kennt. Von Kubilay Özdemir (42), dem Vater ihrer kleinen Tochter (2), lebt Georgina mittlerweile getrennt. Die Beziehung der beiden galt von Beginn an als problembehaftet und spätestens nach der öffentlichkeitswirksamen Trennung kamen schlimme Details ans Licht.

Georgina Fleur fällt es verständlicherweise schwer, sich auf einen Mann einzulassen

In einem früheren Gespräch mit dem Boulevardblatt hatte Kubilay Özdemir zugegeben, seiner Ex-Freundin gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Georgina selbst zeigte sich in einem Interview mit einem blauen Auge, doch es waren die seelischen Wunden, die der Reality-Star nur schwer verkraften konnte.

Jetzt scheint Georgina jedoch endlich wieder Liebe in ihr Leben zu lassen. Ein Freund der Influencerin verriet gegenüber der Tageszeitung: „Ich merke richtig, wie sie aufblüht, das ist selbst an ihren Instagram-Storys zu sehen. Dennoch lässt sie es vorsichtig angehen und zweifelt mitunter, ob sie nicht ihrer Tochter zuliebe besser allein bleiben sein sollte. Sie kämpft mit Vertrauensproblemen. Aber ihr neuer Partner scheint ihr Stück für Stück ihre Ängste zu nehmen.“

Georgina Fleur will vorerst keine Details zu ihrer neuen Liebe bekanntgeben

Damit ihre junge Liebe nicht sofort in den Medien und auf Social Media breitgetreten wird, will Georgina Fleur die Identität ihres Mr. Right vorerst geheim halten. Auf „Bild“-Anfrage sagte sie nur: „Was ihr immer alles wisst. Uns geht es super! Ich bin aktuell glücklich!“

Reality-Star Georgina Fleur ist wieder frisch verliebt. Die in Dubai wohnende Influencerin ist nach der Trennung von Ex-Partner Kubilay Özdemir offenbar wieder in einer Beziehung. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Zwar finden sich bereits einige Schnappschüsse des frisch verliebten Paares im Netz, auf den Bildern, die in einem Restaurant in Dubai geknipst wurden, ist der Unbekannte an Georginas Seite jedoch nie von vorn zu sehen. Laut Bericht soll es sich bei dem neuen Freund der TV-Berühmtheit um einen in Dubai lebenden Banker, der „groß, von sportlicher Statur, fünf Jahre älter als sie“ sei. Schlagersängerin Beatrice Egli (35) heizte indes kürzlich die Liebesgerüchte mit Florian Silbereisen (42) in einem Interview an. Verwendete Quellen: Bild.de