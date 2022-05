„Das kann doch wohl nicht sein“: Silvia Wollny regt sich über die Preise im Supermarkt auf

Von: Sarah Wolzen

Nach sechs Wochen in der Türkei trifft Silvia Wollny zurück in Deutschland der Schock. Sie kann die gestiegenen Lebensmittelpreise nicht glauben. Ihr Besuch bekommt deshalb auch keinen Kuchen.

Ratheim - Nachdem sie die letzten sechs Wochen in der Türkei verbracht hat, ist Silvia Wollny (57) nun zurück in Deutschland. Doch beim ersten Einkauf im Supermarkt trifft die elffache Mutter fast der Schlag. Der Grund: die hohen Lebensmittelpreise.

Silva Wollny kann nicht glauben, wie schnell die Preise sich verändert haben

„Ich habe im Laden eine Maulsperre gekriegt“, echauffiert sie sich in ihrer neuesten Instagramstory. „Das kann doch wohl nicht sein, was haben die Preise sich da erhöht!“, kann es Silvia kaum glauben. Für ein XXL Paket Eier habe habe sie sage und schreibe 4,99 Euro zahlen sollen und das in einem „Billig-Supermarkt!“

Besonders wenn sie an Rentner oder Eltern mit Kindern denkt, regt sich Silvia Wollny auf: „Wie sollen die sich ein Leben finanzieren?“ Auch der Preis für eine Dosensuppe habe sich fast verdoppelt - „Ey Leute, wo bleiben wir denn da?“, macht die Reality-Darstellerin ihrem Ärger Luft.

Silvia Wollnys Besuch bekommt wegen hoher Eierpreise keinen Kuchen

Den Supermarkt verlässt Silvia dann sogar, ohne ihren geplanten Einkauf, denn das Ganze sei ihr „einfach zuwider“ gewesen. Es tue ihr „in der Seele weh“ mit anzusehen, wie ärmere Menschen unter der aktuellen Situation zu leiden haben.

Gleich bekommt Silvia erstmal Besuch, statt Kaffee und Kuchen wird der sich jedoch mit Kaffee begnügen müssen, denn „den Kuchen können die sich abklatschen. Die Eier waren mir viel zu teuer!“, erklärt die 57-Jährige. Für Lebensmittel wird sie nun wohl oder übel ein höhres Budget einplanen müssen. Einst hatte Silvia Wollny verraten, 400 Euro für den Wocheneinkauf auszugeben. Verwendete Quellen: instagram.com/wollnysilvia