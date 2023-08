Gestrichen: Prinz Harrys HRH-Titel ist Vergangenheit – drei Jahre zu spät

Von: Annemarie Göbbel

Erst seit eine britische Boulevard-Zeitung Fehler auf der königlichen Webseite laut bemängelt hat, wurde Prinz Harrys Titel „Seine Königliche Hoheit“ entfernt – ein jahrelanges Versäumnis des Palastes.

London – Es ist schon bemerkenswert, dass Prinz Harry (38) seinen offiziellen HRH-Titel (HRH steht für His Royal Highness, dt. „Seine Königliche Hoheit“) schon seit seinem Bruch mit dem britischen Königshaus nicht mehr führen darf, auf der offiziellen Webseite der britischen Royals aber drei volle Jahre später noch immer der hochwohlgeborenen Zusatz in seiner Biografie zu lesen war. Ausnahmsweise hat Ehefrau Meghan Markle (42) nichts damit zu tun. Denn das massive Versäumnis ist ein Fehler des Buckingham-Palastes, der tief blicken lässt.

Heimlich, still und leise wird aus Prinz Harry der Duke of Sussex ohne HRH-Zusatz

Den Titel „Seine Königliche Hoheit“ ist Prinz Harry nun endgültig los. Das britische Königshaus hat die Bezeichnung „HRH“ auf der royal.uk-Domain gelöscht. In seiner Online-Biografie ist Prinz Harry korrekt bezeichnet „The Duke of Sussex“. Zuvor war in mehreren Textabschnitten noch von „His Royal Highness“ die Rede. Kann es wirklich sein, dass der sonst äußerst exakt arbeitende Kommunikations-Bereich des Palastes die Änderung drei Jahre lang verbummelt haben soll?

Bereits 2020 entschieden sich der blaublütige Brite und seine Ehefrau Herzogin Meghan dazu, als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurückzutreten. Damals hatten sie zugestimmt, ihre HRH-Titel aufzugeben. Auch ihre bis dahin sehr beliebt Social Media Präsenz unter dem Namen „Sussex Royal“ durften sie nicht weiterführen. Eine harte Entscheidung der damaligen Queen Elizabeth II. (96, †2022), bedenkt man, dass die Aussteiger ab dem Zeitpunkt auf ihre Eigenvermarktung angewiesen waren, um sich zu finanzieren.

Aktualisierungen der königlichen Webseite zur Sussex-Linie Gemäß Medienbericht wurde Herzogin Meghans HRH-Titel im Gegensatz zu Prinz Harry bereits kurz nach ihrem Rücktritt als Senior Royal und vor ihrem Umzug nach Los Angeles aus ihrer offiziellen Biografie entfernt. Seit März wurden aus Master Archie Mountbatten-Windsor und Miss Lilibet Mountbatten-Windsor auf der Seite der Thronfolge von royal.uk Prinz Archie von Sussex und Prinzessin Lilibet von Sussex.

Eine britische Boulevardzeitung wies auf Fehler auf der königlichen Webseite hin

Auf Versäumnisse und Unrichtigkeiten auf der Webseite hatte die britische Boulevardzeitung express.co.uk schon am 4. August hingewiesen. Mitarbeitende des Palastes entfernten laut der Zeitung daraufhin nicht nur heimlich, still und leise „Seine Königliche Hoheit“ von der Profilseite des Herzogs von Sussex. Die Biografien von Harry und Meghan wurden auch an das Ende der Hauptseite der Familie verschoben und hinter dem Herzog von Kent (87) platziert. Unter dem Herzogspaar findet sich nun nur noch der in Ungnade gefallene jüngere Bruder König Charles, Prinz Andrew (62).

Prinz Harry wurde online trotz „Megxit“ aus dem Königshaus unter einem falschen Titel aufgeführt. Auch als Charles König wurde und viele Änderungen gemacht wurden, blieb der Fehler bestehen (Fotomontage). © Andrew Matthews/dpa & Jordan Pettitt/dpa

Es wirkt, als hätten die Betreuer der Webseite erstmal geschockt abwarten wollen, ob sich der in der britischen Geschichte ungewöhnliche Schritt des Königssohnes nicht alsbald wieder in Wohlgefallen auflösen werde. Dann wurde die Unrichtigkeit offenbar wegen dringenderen Kommunikationsarbeiten immer weiter versäumt. Denn Änderungen gab es viele im Lauf der Jahre. Besonders seit dem Tode Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 waren massive Aktualisierungen notwendig geworden, bei denen der Fehler offenbar nie weiter aufgefallen war. Nun ist Prinz Harrys HRH-Titel auch online Geschichte. Verwendete Quellen: hellomagazin.de, express.co.uk, royal.uk

