Seit 40 Jahren verheiratet: Dieser Mann gibt Dagmar Wöhrl Halt

Von: Julia Schöneseiffen

Seit 2017 ist Dagmar Wöhrl Investorin bei der VOX-Erfolgsshow „Die Höhle der Löwe“. Dieser erfolgreiche Unternehmer ist seit 40 Jahren an ihrer Seite.

Nürnberg – Dagmar Wöhrl (69) ist seit der vierten Staffel Investorin bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Dabei war sie nicht schon immer in der Wirtschaft tätig. In den Jahren 1973 bis 1978 nahm Dagmar Wöhrl mehrfach an Misswahlen teil und wurde die Miss Germany 1977.

Seit 1987 verheiratet: Das ist Dagmar Wöhrls Ehemann

Nach ihrem Abitur studierte sie Rechtswissenschaft und war ab 1987 als Anwältin und Unternehmerin tätig. Zudem machte sich Dagmar Wöhrl einen Namen in der Politik. So war sie bis 2017 CSU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Nach dem Ausscheiden aus der Bundespolitik wechselte sie nahtlos in die Jury der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Dort investierte sie unter anderem in ihr erfolgreichstes Start-up „Waterdrop“.

In all der Zeit an ihrer Seite: ihr Ehemann Hans Rudolf Wöhrl (75). Seit 1984 sind die beiden Unternehmer verheiratet. Zusammen bekamen sie zwei Kinder. Sohn Marcus Maximilian war zunächst ebenfalls wie seine Mutter politisch tätig – kandidierte 2004 und 2009 für das Europaparlament. Seit 2013 bekleidet er den Vorstand der familieneigenen Hotelgruppe.

Hans Rudolf Wöhrl: Das macht der Mann von Dagmar Wöhrl

Der zweite Sohn von Hans Rudolf und Dagmar Wöhrl, Emanuel Nicolai, starb im Jahr 2001 bei einem tragischen Unfall. Trotz des Schicksalsschlages hielt die Ehe der Beiden. Zu Ehren ihres Sohnes gründeten sie 2004 die Emanuel-Wöhrl-Stiftung. In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ wird Dagmar Wöhrl von ihrer Familie unterstützt und vertritt die Hotelkette ihres Sohnes Marcus sowie die Intro-Gruppe ihres Mannes. Diese beteiligt sich seit vielen Jahren an Unternehmen und Firmengründungen.

Hans Rudolf Wöhrl gründete bereits im Alter von 19 Jahren Boutiquen im English Style. 1970 übernahm er gemeinsam mit seinem Bruder das Modehaus Wöhrl. Hans Rudolf Wöhrl ist nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Pilot, Kolumnist, Referent und Modemacher tätig.

14. Staffel „Die Höhle der Löwen“

Die 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ steht bereits in den Startlöchern. Ab 28. August sind neben Dagmar Wöhrl unter anderem Carsten Maschmeyer (64) und Ralf Dümmel (56) wieder auf der Suche nach lohnenden Investments. Beauty-Expertin Judith Williams (51) hingegen ist zum ersten Mal nicht in der Sendung dabei. Verwendete Quellen: vox.de, abendzeitung.de, desired.de, hansrudolfwöhrl.de