Über 86.000 Euro: Helene Fischer bekommt Luxusboot von Thomas Seitel geschenkt

Von: Matthias Kernstock

Das Modell „650 Alassio“ der Firma „Frauscher“ ist eines der meistverkauften Elektroboote weltweit. Thomas Seitel soll es Helene Fischer zum Geburtstag geschenkt haben. © Frauscher / Imago Images

Akrobat Thomas Seitel soll seiner Freundin Helene Fischer zum 38. Geburtstag ein Luxusboot geschenkt haben. Angeblich schipperten der Schlagerstar und ihr Partner damit über den Ammersee. Mindestpreis für das Elektroboot der Marke „Frauscher“: 86.000 Euro.

Ammersee - Ein gutbezahlter Artist im Cirque du Soleil verdient bis zu 98.000 Euro im Jahr. Das würde bedeuten, Akrobat Thomas Seitel (37) hätte ein Jahresgehalt für das Geburtstagsgeschenk an Schlagerstar Helene Fischer hingeblättert. Kann das sein?

Schlagerstar Helene Fischer und Thomas Seitel machen Bootstour auf dem Ammersee

„Bild.de“ berichtet von einem romantischen Ausflug der Ex-Freundin von Schlagerstar Florian Silbereisen und Thomas Seitel auf dem Ammersee (Bayern). Helene Fischer und der Vater der gemeinsamen Tocher Nala sind auf Bildern auf ihrem neuen Elektroboot der Marke „Frauscher“ zu sehen.

Das Modell „650 Alassio“ der Firma „Frauscher“ soll nun auch im Besitzt von Helene Fischer sein. © Frauscher

Bei dem Elektro-Luxusboot soll es sich um das beliebte Modell „650 Alassio“ handeln, so bild.de. Laut Hersteller ist das Boot 6,50 Meter lang und 2,17 Meter breit. „Frauscher“ schreibt auf der Homepage: „Dieses Elektroboot bietet alles, was es braucht, um einen unvergesslichen Tag auf dem Wasser zu erleben.“ „Alassio“ bietet Platz für sechs Personen. Startpreis: 86.000 Euro. Aber preislich gibt es nach oben keine Grenzen. Wie viel Geld Thomas Seitel wirklich dafür ausgegeben hat, bleibt offen.

Helene Fischer schaut Thomas Seitel am Steuer zu

Schlagerstar Helene Fischer jedenfalls testete ihr neues, teures Spielzeug mit Thomas Seitel bei einer Bootstour auf dem Ammersee. Während die Schlagersängerin hinten auf dem Boot in einem Kleid Platz nahm, übernahm Thomas Seitel das Steuer. Das zeigen die Bilder, die auch bei Facebook und Twitter die Runde machen.

Angeblich nahmen die frisch gebackenen Eltern das neue Boot einen Tag vor Helene Fischers 38. Geburtstag am Ammersee entgegen. Den ersten Ausflug soll das Paar sofort nach der Lieferung gemacht haben, so bild.de. Töchterchen Nala, die mittlerweile neun Monate alt ist, soll auch mit an Board des neuen Luxusboots gewesen sein.

