„Deutsche Royals“: Fans sind begeistert von Helene Fischers Liebesauftritt mit Thomas Seitel

Von: Lukas Einkammerer

Der Tourauftakt von Helene Fischer ist in der Schlagerwelt derzeit in aller Munde. Vor allem der Gastauftritt von ihrem Freund Thomas Seitel sorgt für große Begeisterung.

Hamburg – Ein royales Traumpaar wie Prinz William (40) und Kate Middleton (41) kann die deutsche High Society zwar nicht vorweisen, ein prominentes Duo lässt gerade trotzdem die Herzen höher schlagen. Denn von dem romantischen Akrobatik-Auftritt von Helene Fischer (38) und ihrem Freund Thomas Seitel (38) beim Eröffnungskonzert der „Rausch“-Tour sind die Fans ganz verzückt – und singen den beiden in den sozialen Medien regelrechte Lobeshymnen.

„Gigantische Show“: Erstes Konzert von Helene Fischers „Rausch“-Tour sorgt für Begeisterung

Nachdem Helene Fischer im Oktober 2021 ihr achtes Studioalbum „Rausch“ veröffentlicht hat, zieht die Schlagerqueen in den kommenden Monaten mit einem neuen, vom Cirque du Soleil entwickelten Live-Programm, durchs ganze Land. Zwar mussten die ersten der rund 70 Termine aufgrund eines Rippenbruchs verschoben werden, am 11. April konnte die „Rausch“-Tour von Helene Fischer in der Hamburger Barclays Arena aber endlich feierlich starten. Egal, ob spektakuläre Akrobatik oder die ganz großen Hits – die 12.000 Gäste dürften dabei voll und ganz auf ihre Kosten gekommen sein.

Die treuen Fans von Helene Fischer kommen nach dem Tourauftakt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. „Jeder einzelne Cent der Karten berechtigt“, freut sich eine TikTok-Nutzerin, „Einfach eine gigantische Show“, tut es ihr eine andere gleich. „Muss mir glaube ich eine Karte besorgen – alles, was ich bisher gesehen habe, sieht so schön aus“, schreibt ein Twitter-User, „Die Show, die sie da abzieht und zusätzlich auch noch alles live Vocals und diese auch manchmal kopfüber… Riesen Respekt“, schwärmt eine weitere.

„Gänsehaut pur“: Schlagerfans schwärmen nach Auftritt von Helene Fischer und Thomas Seitel

Vor allem ein Programmpunkt sorgt in den sozialen Medien für große Aufregung: der Auftritt von Helene Fischers Freund Thomas Seitel, mit dem die „Von Null auf 100“-Interpretin zur romantischen Nummer „Hand in Hand“ durch die Lüfte segelte. „Das ist immer noch zu viel für mich“, schwärmt ein Twitter-User, „Ich sterbe“, scherzt eine andere. Von einem Fan bekommen Helene und Thomas, die seit der Geburt von Nala im Herbst 2022 zu dritt sind, sogar ein ganz besonderes Kompliment: „Deutsche Royals.“

Auch in den Kommentaren unter den unzähligen Konzertvideos auf TikTok sind die Schlagerfans völlig aus dem Häuschen. „Die Leichtigkeit zwischen euch beiden ist der Wahnsinn“, feuert eine Userin das Powercouple an, „Einfach Gänsehaut pur“, jubelt eine andere.

Ein Traumpaar im Leben und auf der Bühne: Helene Fischer schwingt bei der ersten „Rausch“-Show mit ihrem Freund Thomas Seitel durch die Luft. © Screenshot/Instagram/konzerte.x (Fotomontage)

Mit ihrem gemeinsamen Auftritt haben Helene Fischer und Thomas Seitel den Tourauftakt für Tausende Fans zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Dennoch sind nach der Show auch kritische Stimmen zu vernehmen, denn wegen der Akrobatik-Einlagen zerreißen viele Fans die erste „Rausch“-Show von Helene Fischer. Verwendete Quellen: Twitter, TikTok, Instagram/konzerte.x