Bitter für Charlène von Monaco: Albert und Ex-Geliebte verbrachten Nacht nach Oktoberfest im selben Hotel

Von: Annemarie Göbbel

Suchte Albert von Monacos Ex Nicole Coste die Nähe des Fürsten? Während Charlène in Monaco alleine nach Südafrika reiste, checkte die Ex-Geliebte im gleiche Hotel ein wie Monacos Oberhaupt.

München – Kurzfristig hatte Fürst Albert II. seiner Frau Charlène von Monaco (45) eine Absage erteilt, da er sie – wie der Palast angekündigt hatte – eigentlich nach Südafrika hatte begleiten wollte. Umso schwerer wog der Umstand, dass er stattdessen aufs Oktoberfest nach München flog und dort abends nur ein paar Tische weiter als seine Ex-Geliebte Nicole Coste (51) im Käferzelt landete.

Kann das Treffen von Albert II. und seiner Ex-Geliebten Nicole Coste wirklich Zufall sein?

Im zünftigen Janker ließ sich Albert mit Feinkost-Händler und Wiesn-Zeltbetreiber der Glamour-Liga Michael (65) und dessen Frau Clarissa Käfer ablichten, nachdem er laut AZ-Informationen von seiner Wiesn-Tour durchs Paulaner- und Schützen-Festzelt im Käferzelt eingekehrt war. Bei Albert als bekennendem Wiesn-Fan und Nicole Coste, die schon frühzeitig ein Bild von sich im Dirndl bei Instagram hochlud, will so recht niemand an Zufall glauben.

Coste war in Begleitung von Dirndl-Designerin Kathie Rezalou unterwegs, die gegenüber Bild.de erklärte: „Wir waren nicht am gleichen Tisch.“ Laut Rezalou sei es zwischen Coste und Albert II. nicht mal zu einer Begrüßung gekommen. Doch an den Medienberichten, Nicole Coste suche die Nähe des Fürsten, scheint etwas dran zu sein. Wie die Abendzeitung berichtet, sah die ehemalige Flugbegleiterin ihre Chance gekommen: Als sie von ihrem Tisch aufstand, soll die Security nervös geworden sein. Alberts Wachleute blockten Nicole ab, berichtet das Magazin Bunte, um ein Gespräch oder ein gemeinsames Foto zu verhindern.

Fürst Albert und Nicole Coste übernachteten beide im „Bayerischen Hof“ in München

Immer mehr Details von Fürst Alberts Wiesn-Besuch kommen ans Licht: Monacos Oberhaupt und seine Ex-Geliebte schliefen im selben Hotel. Das kann Charlène nicht gefallen (Fotomontage). © Norbert Scanella/Imago & Felix Hörhager/dpa & Niviere David/Imago

Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen spricht im AZ-Interview von einem „großen Zufall“. Weder auf dem Weg von der Wiesn zum Promenadeplatz, noch im Hotel soll es in München zu einem Treffen gekommen sein, auch wenn beide dort eincheckten. Albert habe einen strammen Terminkalender, lautet ihre Begründung. Laut AZ bewohnte Albert im „Bayerischen Hof“ eine der schönsten Suiten, sah sich den Trachtenumzug am Sonntag (17. September) vom Balkon aus an und checkte danach aus, um nach Nizza zu fliegen. Sie vermutet weiter, dass Nicole die Öffentlichkeit um Albert sucht, um ihre Geschäfte voranzutreiben.

Lang blieb Albert offenbar nicht an der Côte d’Azur, für ihn gings nach wenigen Stunden weiter nach New York, wo er auch mit US-Präsident Joe Biden im Rahmen der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister aus aller Welt zusammen kam. Charlène kam ebenfalls am Sonntag von Südafrika zurück. Ob das Ehepaar sich überhaupt gesehen haben, ist ungewiss. Verwendete Quellen: Instagram @palaisprincierdemonaco & @nicole.coste, abendzeitung-muenchen.de, bunte.de, bild.de