„Selber schockiert“: Kim Gloss hat in der Schwangerschaft 13 Kilo zugenommen

Von: Linda Rosenberger

Kim Gloss spricht Klartext! (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Kim Gloss & Britta Pedersen/dpa

Kim Gloss freut sich auf ihr zweites Kind. In der Schwangerschaft hat sie aber bereits deutlich zugelegt. Über die vielen Extra-Kilos ist sie selbst schockiert.

Berlin - Eiscreme und Essiggurken, Schokolade und Salzstangen - Schwangere berichten ja immer wieder über die ungewöhnlichsten Essensgelüste. Kim Gloss dürfte es da ähnlich gehen, denn die einstige DSDS-Kandidatin freut sich ebenfalls gerade auf ihr zweites Kind und offenbar auch die ein oder andere Zusatzmahlzeit. Denn wie die werdende Mami nun zugibt, ist sie selbst bereits schockiert, wie viel sie vor der Geburt ihrer Tochter bereits zugenommen hat.

Kim Gloss ist „selber schockiert“ über 13 zusätzliche Schwangerschafts-Kilos

Die Babykugel wächst: Kim Gloss und ihr Mann Alexander Beliaikin freuen sich gerade auf die Geburt ihres gemeinsamen Mädchens, das im Bauch der Mami erfreulicherweise prächtig zu gedeihen scheint. So präsentiert sich die einstige DSDS-Kandidatin in den sozialen Netzwerken in letzter Zeit immer runder. Das aber scheint nicht nur an ihrem sehnlich erwarteten Nachwuchs zu liegen.

„Habe mich lange nicht gewogen und war nach dem Urlaub selber schockiert“, verriet Kim ihren Followern gerade während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Ganze 13 Kilo habe sie bereits zugelegt, gibt die werdende Mami lachend hinzu. Daran Schuld sollen aber nicht nur Schoki, Chips und Co., sondern auch Wassereinlagerungen sein.

Ihre Fans feiern Kim Gloss auf Instagram trotz der zusätzlichen Schwangerschafts-Pfunde

Doch egal, woher die Extra-Pfunde kommen, ihren Fans gefällt Kim Gloss nach wie vor: „Ich hab ungelogen noch nie eine Frau gesehen, der der Babybauch so steht wie dir“, loben die User die „hot mommy“ auf Instagram immer wieder. „Du siehst unfassbar schön aus“ und Ähnliches bekam der Realitystar außerdem bereits mehrfach zu lesen.

Doch nicht nur Kim Gloss erfreut ihre Follower auf Instagram immer wieder mit Urlaubsbildern oder Familien-Schnappschüssen. Wie sie ist auch die Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Engels inzwischen bereits glückliche Mehrfach-Mami, auch wenn offenbar nicht alle Fans mit ihrem Erziehungsstil einverstanden sind. Verwendete Quelle: instagram.com/kim_glossofficial