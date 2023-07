„Selbst wenn nur einer“: Schlagerstar Beatrice Egli gibt sich live im ZDF sehr nachdenklich

Von: Volker Reinert

Ernstes Thema in der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ am Mittwoch (5. Juli) mit Gast und Schlagerstar Beatrice Egli. Die sonst so aufgeweckte 35-Jährige gab sich nach einem Einspieler sehr nachdenklich.

Düsseldorf – Die Schlager-Sängerin Beatrice Egli (35) ist bekannt für ihre stets lebensfrohe und quirlige Art. Als sie am Mittwoch (5. Juli) in dem ZDF-Servicemagazin „Volle Kanne“ zu Gast war, erlebten die TV-Zuschauer eine sehr nachdenkliche Egli. Es ging um ein sehr wichtiges und ernstzunehmendes Thema im Sommer: die Gefahren beim Baden in öffentlichen Gewässern.

Schlagerstar zeigt in ZDF-Sendung emotionale Seite von sich

Gemeinsam mit Moderatorin Nadine Krüger (46) frühstückte die gebürtige Schweizerin in der Sendung und bewarb ihr gerade erst erschienenes Album „Balance“. Egli, die am Wochenende zuvor bei ihrem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel (58) knutschte, war anfangs munter und gut gelaunt, so wie ihre Fans sie kennen und lieben.

Allerdings wirkte die Sängerin nach einem Beitrag sehr bedrückt. In dem Einspieler wurde die DLRG Münster auf dem Dortmund-Ems-Kanal begleitet, die auf dem Gewässer für Sicherheit bei den Badegästen sorgt und vor möglichen Gefahren warnt.

Denn: Viele Badegäste unterschätzen – vor allem bei bestem Sommerwetter – die tückischen und lebensbedrohlichen Risiken im Wasser. Die Moderatorin wies auf einen Unglücksfall eine Woche zuvor hin, bei dem ein 32-jähriger Badegast ertrunken sei. Und auch der Schlager-Star erzählte von einem Badeunglück mit Todesfolge bei ihrem Wohnort am Zürichsee.

Beatrice Egli appelliert an die Sicherheit beim Baden im Sommer

Über den Einspieler, der laut Nadine Krüger „nicht mit erhobenem Zeigefinger“ daherkommen soll, sondern das Bewusstsein schärfen, teilte die sichtlich mitgenommene Egli ihre Gefühle mit: „Gut, dass man darauf aufmerksam macht (...) Man denkt da nicht dran bei so einem heißen Wetter und rein in den Fluss, da baden auch sehr viele, aber selbst wenn nur einer und das ist dann dein Kind“.

Die Auftritte der Sängerin bei „Volle Kanne“ und im „ZDF-Fernsehgarten“ waren nicht die einzigen in jüngster Zeit. So war Egli auch bei der von Florian Silbereisen (41) moderierten Show „Schlagerbooom“ dabei, wo die beiden auf die kursierenden Liebesgerüchte anspielten. Verwendete Quellen: zdf.de/ vollekanne