„Beziehungsstatus: Selbstliebe“: Beatrice Egli reagiert auf Liebesgerüchte mit Andreas Gabalier

Von: Jonas Erbas

Teilen

Schlagerstar Beatrice Egli herzte in ihrer Show ihren Kollegen Andreas Gabalier und heizte damit die mediale Gerüchteküche an (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Beatrice Egli & Jörg Carstensen/dpa

Beatrice Eglis Beziehungsstatus beschäftigt Fans wie Medien immer wieder. Zuletzt herzte die Schlagersängerin in ihrer Show den Volksmusiker Andreas Gabalier und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Nun bezieht die 33-Jährige indirekt Stellung zu ihrem Liebesleben.

Pfäffikon - Mit der Premiere ihrer „Beatrice Egli Show“ läutete die 33-jährige Schlagersängerin am vergangenen Samstagabend (23. April) das nächste Kapitel ihrer ohnehin beeindruckenden Karriere ein. Als Moderatorin führte die 33-Jährige souverän durch die Unterhaltungssendung, sorgte dabei aber mit einem Kuss für Stargast Andreas Gabalier für Aufsehen und neue Spekulationen um ihren Beziehungsstatus. Diesen legte die „Mein Herz“-Interpretin bei Instagram nun indirekt offen.

Nach Kuss für Andreas Gabalier: Schlagerstar Beatrice Egli postet „Beziehungsstatus“-Beitrag

Beatrices Eglis Freude darüber, dass Andreas Gabalier es trotz dringender Termine im Tonstudio doch noch in ihre Show geschafft hat, war riesengroß: Überwältigt von ihren Gefühlen drückte die Schlagersängerin ihrem Kollegen zum Dank einen Kuss auf die Backe – für Fans und Medien Grund genug, einmal mehr über das Beziehungsleben der Schweizerin zu spekulieren. In Sachen Liebe hält sich die 33-Jährige zumeist bedeckt.

Nun reagierte die Eidgenossin indirekt auf die brodelnde Gerüchteküche und postete bei Instagram ein Selfie, das sie mit den Worten „Beziehungsstaus: Selbstliebe“ untertitelte. Passend dazu versah Beatrice Egli ihren Post mit dem Hashtag #ganzegal. Der kann als höfliche Aufforderung verstanden werden, Privates auch tatsächlich privat sein zu lassen.

Liebesgerüchte um Beatrice Egli sind nichts Neues – Schlagerstar hält sich bedeckt

Beatrice Egli scheint, bestens mit sich selbst auszukommen – Beziehungsstatus hin oder her! Immer wieder wurden dem Schlagerstar Beziehungen zu anderen Kollegen, darunter Florian Silbereisen oder eben Andreas Gabalier, nachgesagt. Für derartige Gerüchteküche hat die 33-Jährige nicht viel übrig und amüsiert sich über diese selbst manchmal sogar öffentlich. Einen Mann an ihrer Seite braucht es für ihr persönliches Glück definitiv nicht.

Für große Gefühle war am Samstagabend in ihrer Sendung dennoch genug Zeit: Eric Philippi sorgte in der „Beatrice Egli Show“ für Tränen, als er ein musikalisches, äußerst emotionales Liebesbekenntnis an seine Eltern vortrug. Verwendete Quellen: instagram.com/beatrice_egli_offiziell