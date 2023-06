„Selbstverständlich nicht“: Barbara Schöneberger trägt bei TV-Shows keinen BH

Von: Elena Rothammer

Barbara Schöneberger ist bekannt für ihre direkte Art. In ihrem Podcast plauderte die Moderatorin nun sogar aus, welche Unterwäsche sie bei Drehs trägt – oder auch nicht trägt.

München – Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Barbara Schöneberger (49) im deutschen Fernsehen einen Namen gemacht und ist aus der TV-Landschaft kaum mehr wegzudenken. Im Fernsehen moderiert sie Kult-Sendungen wie „Verstehen Sie Spaß?“ oder empfängt die verschiedensten Gäste in der „NDR Talk Show“. Außerdem hat sie einen erfolgreichen Podcast namens „Mit den Waffeln einer Frau“. Dort verriet Barbara Schöneberger nun ein intimes Detail.

Barbara Schöneberger trägt beim Dreh „selbstverständlich“ keinen BH

Schon beim Fotoshooting für ihr Magazin sorgte Barbara Schöneberger für einen Schlüpfer-Blitzer. Auch jetzt kam die TV-Bekanntheit wieder auf ihre Unterwäsche zu sprechen – und zwar im Podcast-Interview mit ihrer Moderatoren-Kollegin Sandra Maischberger (56).

In der neuen Folge von „Mit den Waffeln einer Frau“ war die Journalistin zu Gast und plauderte mit Barbara Schöneberger über Gott und die Welt. Dabei kamen die beiden auch auf ihre Abneigung gegen die Tontechnik am Set zu sprechen. Vor allem Barbara hat damit ein großes Problem und berichtete von ihren Erfahrungen mit Tonmännern: „Der kommt dann immer mit: ‚Wo sollen wir den Ton befestigen, tragen Sie einen BH?‘ Dann sage ich: ‚Selbstverständlich nicht und das lassen Sie auch mal meine Sorge sein.“ Damit verriet Barbara Schöneberger also auch noch ein intimes Detail.

Ähnliche Probleme wie Barbara Schöneberger: Sandra Maischberger passte ihren Stil für die Tontechniker an

Das Drama mit den Tontechnikern kennt Sandra Maischberger nur zu gut und hat prompt auch schon ihre Kleiderordnung daran angepasst. „Deswegen habe ich inzwischen wieder nur Anzüge an. Damit ich diese ganze Tongeschichte nicht immer irgendwie in einem Säckchen an meinem Hintern hängen habe“, plauderte die Talkshow-Bekanntheit aus, was Barbara Schöneberger herzhaft zum Lachen brachte. „Sandra Maischberger trägt den Anzug nur, um Tonmännern einen Gefallen zu tun“, fasst die Blondine zusammen.

Barbara Schöneberger nimmt bekannterweise kein Blatt vor den Mund. In ihrem Podcast verriet die Moderatorin nun ein intimes Detail über ihre Unterwäsche. © IMAGO/Hein Hartmann

Dass Barbara Schöneberger kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. In der Vorwoche begrüßte sie Laura Karasek (41) in ihrem Podcast. Mit ihr kam Barbara Schöneberger auf Tom Neuwirth (34) alias Conchita Wurst zu sprechen und verriet, wie gern sie mit ihm knutschen würde. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 240