Seltener Auftritt: Familie von Andrea Berg samt Vanessa Mai auf dem roten Teppich

Die „Ein Herz für Kinder“ ZDF-Spendengala lockt jedes Jahr die Stars an. Dieses Jahr sorgten die Ehemänner von Vanessa Mai und Andrea Berg für einen Überraschungsauftritt auf dem roten Teppich.

Berlin - Unglaubliche 24.236.721 Euro konnten bei der diesjährigen Spendengala „Ein Herz für Kinder“ eingenommen werden. Jedes Jahr setzen sich die Stars für den guten Zweck ein und sammeln seit 40 Jahren Spenden, um Mädchen und Jungen weltweit zu helfen. Auch dieses Jahr war das Star-Aufkommen wieder groß und mit dabei waren unter anderem Politiker wie Christian Lindner (43), Annalena Baerbock (42) als auch Fußballlegende Philipp Lahm (39) und DSDS-Jurorin Katja Krasavice (26). Diesem besonderen Ereignis gelang es jetzt auch, die Männer von Vanessa Mai (30) und Andrea Berg (56) mit auf den roten Teppich zu locken. Oft bekommt man die Partner der beiden Schlagerstars nämlich nicht zu Gesicht.

Vanessa Mai ist mit ihrem Andreas Ferber (39) schon seit 2017 glücklich verheiratet. Der Apfel scheint wie immer nicht weit vom Stamm zu fallen, denn auch Papa Ulrich Ferber (63) verliebte sich in eine absolute Schlagerlegende. Andreas‘ Stiefmutter ist nämlich keine Geringere als Schlagerikone Andrea Berg. 2003 lernte sich das Ehepaar bei einem Auftritt der Sängerin in dem Hotel von Ulrich in Aspach kennen. Mittlerweile sind die beiden schon seit über 15 Jahren glücklich verheiratet.

Vanessa Mai und Andrea Berg zeigen sich mit Ehemännern auf dem roten Teppich

Die Familie posiert auch gemeinsam für die Kamera. Den Vieren scheint es sichtlich gutzugehen, denn sie strahlen für die Fotograf:innen. Beide Frauen stehen in der Mitte und während Andreas seinen Arm um Vanessas Taille gelegt hat, hält Ulrich seiner Frau Andrea liebevoll die Hand. Auch privat scheinen sich die beiden Schlagersängerinnen gut zu verstehen und auch die ein oder andere Gemeinsamkeit abseits des Schlagers zu teilen. Gegenüber „bunte.de“ verriet Vanessa über die Beziehung mit ihrer Schwiegermutter: „Wir sind beide sehr unkompliziert und normal.“