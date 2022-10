Super seltenes Familienfoto: XXL-Family von Sarah Conner versammelt sich bei Mutter Soraya

Super seltenes Familienfoto: XXL-Family von Sarah Conner versammelt sich bei Mutter Soraya © Instagram

Das Wohnzimmer ist proppenvoll und die Hälfte fehlt noch. Wenn die XXL-Familie um Sarah Connor weiterwächst, könnte ein Gruppenbild mit allen schwierig werden.

Ganderkesee – Bei Sarah Connors (42) Mutter Soraya Lewe-Tacke (64) füllte sich am Wochenende das Wohnzimmer. Via Instagram teilt die Achtfach-Mutter ein Gruppenbild ihrer XXL-Familie – viele Gesichter und doch sei nur die „halbe Familie zu Besuch“, heißt es von dem sichtlich stolzen Familienoberhaupt. Alle Mann posieren brav auf dem Sofa und dahinterstehend für das Familienalbum – oder eben für den Instagram-Account von Oma Soraya.

Allein mit den acht Kindern der 64-Jährigen wäre das Haus wohl schon gefüllt. Aber die haben mittlerweile nicht nur Partner an ihrer Seite, sondern auch schon eine Menge Familienmitglieder nachproduziert - Soraya Lewe-Tacke ist offiziell bereits 13-fache Oma. Beim genauen Hinsehen fällt auf, dass aber gar nicht viele Knirpse auf dem Familienfoto zu sehen sind. Stattdessen sind aber die meisten Geschwister dabei: Sophia-Luisa „Lulu“ (30), Robin (34), Marisa (35) und Valentina (26) sowie die beiden Nachzügler-Zwillinge Mick und Lex Lewe-Tacke (14) wurden in der Story markiert.

XXL-Family: Sarah Connor und Anna-Maria haben zusammen bereits 12 Kinder

Neben den Partnern sind außerdem zwei Mädchen zu sehen. Bekannt ist, dass Marisa 2018 Mutter einer kleinen Tochter wurde – Informationen über weiteren Nachwuchs sind offiziell nicht bestätigt. Denn die genannten Geschwister halten sich - bis auf Lulu, die als Sängerin, Schauspielerin und Model tätig ist – aus dem Rampenlicht fern.

Anders sieht das bei der ältesten und berühmtesten Tochter Sarah Connor aus, die mit bürgerlichen Namen Sarah Terenzi-Fischer heißt und mit ihren Kindern das Wohnzimmer noch mehr gefüllt hätte. Die 42-Järhige hat zwei Kinder aus erster Ehe mit Marc Terenzi (44) und weitere zwei aus zweiter Ehe mit ihrem Mann und Manager Florian Fischer (47).

Auch die zweitälteste Tochter Anna-Maria Ferchichi (40) fehlt bei dem Familientreffen. Diese lebt mit ihrem Mann Bushido (44) inzwischen in Dubai und hat kürzlich eineiige Drillinge bekommen. Das war allerdings nicht der erste Nachwuchs, denn Anna-Maria brachte bereits einen Sohn mit ihn die Ehe mit dem Rapper und bekam mit Bushido weitere vier Kinder. Somit sind die beiden – wie Mutter Soraya – achtfache Eltern. Was für ein Baby-Boom in dieser sowieso schon großen Familie. Wenn die ganze Familie auf das Foto soll, muss ordentlich zusammengerutscht werden.