Seltenes Familienfoto: Thomas Anders zeigt bei Instagram seine Liebsten

Thomas Anders zeigte zu Ostern ein seltenes Familienfoto (Fotomontage) © Britta Pedersen/dpa & Screenshot/Instagram/Thomas Anders

Die Familie des Schlagersängers Thomas Anders steht nur selten in der Öffentlichkeit. Doch nun postete der Sänger zu Ostern ein Familienbild.

Schlagersänger Thomas Anders (59) zeigt sich inzwischen gerne und oft in den sozialen Netzwerken. Dabei promotet der Modern-Talking-Star zum Beispiel seinen brandneuen Podcast oder zeigt sich beim Kreieren seiner eigenen Weinsorte. Doch nur selten postet der 59-Jährige Fotos seiner Familie. An Ostern präsentierte sich Thomas Anders jedoch auf einem Bild an der Seite seiner Liebsten.

Auf dem Foto auf Instagram ist Thomas Anders mit seiner Familie zu sehen. Breit lachend steht der Sänger in einem hellblauen Anzug vor der Kamera. Neben ihm ist seine Frau Claudia mit einem großen Osterkorb zu sehen. Und auch Sohn Alexander darf natürlich nicht fehlen. Eines fällt sofort auf: Alle drei wirken sehr glücklich und sind farblich passend in Blautönen gekleidet. Unter das Foto schreibt Thomas Anders: „Zusammen mit meiner Family wünsche ich euch ‚Frohe Ostern‘!“

Sohn Alexander ist seinem Vater Thomas Anders wie aus dem Gesicht geschnitten

Sohn Alexander trägt nicht nur sehr ähnliche Kleidung wie sein Vater – auch sein Gesicht und die Frisur sehen Thomas Anders zum Verwechseln ähnlich. Die Fans auf Instagram freuen sich, die Familie des Sängers zu Gesicht zu bekommen. Ein Follower kommentiert: „Wunderschönes Bild. Wunderschöne Familie.“ Ein anderer Fan schreibt: „Eine hübsche, sympathische Familie!“