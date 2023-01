Semino Rossi im April bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Gäste der nächsten Folgen bekannt

Semino Rossi ist nur eines von vielen bekannten Gesichtern beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Diese Stars sind auch dabei. (Fotomontage) © IMAGO/Daniel Scharinger & IMAGO/Future Image

Semino Rossi ist nur eines von vielen bekannten Gesichtern beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Diese Stars sind auch dabei.

Offenburg – Der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ geht in die nächste Runde. Im März und im April finden die nächsten Folgen der beliebten Schlager-Sendung statt und die Gästeliste beider Shows kann sich sehen lassen. Ursprünglich sollte die kommende Folge am 21. Januar ausgestrahlt werden. Dann allerdings fiel den Verantwortlichen auf, dass Stefanie Hertel (43), die in der Sendung bei Andy Borg (62) zu Gast ist, an dem Tag gemeinsam mit Marco Ventre (47) zeitgleich „Wenn die Musi spielt“-Winter Open Airs moderierte. Um Hertel-Fans nicht zu verwirren, wurde deshalb dieser „Schlager-Spaß“ nach hinten verschoben und eine andere voraufgezeichnete Folge der Sendung ausgestrahlt.

Gastgeber, Sänger und Moderator: Andy Borg. © Kimmig/Kerstin Joensson/SWR/dpa

Die Show vom Januar läuft jetzt am 11. März auf dem SWR und neben Stefanie Hertel sind noch einige andere Stars zu Gast, unter anderem ihr Vater Eberhard Hertel (84), der ebenfalls Volksmusiker ist. Außerdem wird das Schlagerduo „Gitti & Erika“ dabei sein, das es schon seit den 1970er-Jahren gibt, sowie Schlagersänger und Moderator Reiner Kirsten (53). Der Sänger Mitch Keller (49), das Nachwuchs-Schlagersternchen Amelie Ricca (10) und die Schlagerband Orig. Willerthaler machen die musikalische Besetzung komplett. Als Gast ist außerdem die Feuerwehr von Baden-Baden geladen.

Von Schweiz bis Schweden: Semino Rossi beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ in guter Gesellschaft

Die darauffolgende Sendung kann ebenso mit einer beachtlichen Besetzung aufweisen, denn am 1. April ist beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ unter anderem der bekannte Volks- und Schlagermusiker Semino Rossi (60) dabei. Der argentinisch-italienische Sänger, der in Österreich lebt, steht nicht zum ersten Mal mit Andy Borg auf der Bühne. Erst an Weihnachten zelebrierten sie gemeinsam die Sendung „Weihnachten mit Andy Borg“ und für den 8. Oktober 2023 ist bereits das Stadl-XXL geplant, das ebenfalls von Borg moderiert werden wird.

Fans dürfen sich freuen, denn Semino Rossi ist zu Gast bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ © IMAGO / STAR-MEDIA

Neben Rossi werden in der April-Sendung voraussichtlich auch die österreichische Schlager-Band Die Paldauer dabei sein, ebenso wie die Schweizer Sängerin Monique (45) und der schwedische Popsänger Harpo (72). Auch die Schlagersängerin Vanessa Neigert (30), die 2009 bei DSDS teilnahm, und die volkstümliche Musikgruppe „Die Fetzig’n aus dem Zillertal“ stehen auf der Gästeliste. Zusätzlich ist die Tanzgruppe Ban Sänsuk e.V. eingeladen.