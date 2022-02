Semino Rossi - Leben und Karriere des Schlagerstars

Semino Rossi © Bodo Schackow / dpa

Der Vater war Tango-Sänger, die Mutter Pianistin. Semino Rossi wurde das musikalische Talent in die Wiege gelegt. Das überzeugte schlussendlich auch in Europa.

Mils bei Hall — Semino Rossi kam im Jahr 1962 im argentinischen Rosario zur Welt. Seine Mutter Esther war Konzertpianistin, während Seminos Vater als Tango-Sänger arbeitete. Trotz der ärmlichen Verhältnisse, in denen er aufwuchs, verbrachte der heutige Schlagerstar zusammen mit seinem Bruder Daniele eine glückliche Kindheit. 1985 zog es ihn jedoch nach Europa, wo er zunächst als Straßenmusiker arbeitete und in zahlreichen Bars und Restaurants auftrat. In Österreich konnte Semino dann erstmals ein festes Engagement als Hotelsänger ergattern — und seine Karriere nahm ihren Lauf. Durch Auftritte beim „Winterfest der Volksmusik“ sowie beim „Musikantenstadl“ wurde der gebürtige Südamerikaner einem größeren Publikum bekannt. Mit seinem zweiten Album „Tausend Rosen für dich“ gelang ihm dann der endgültige Durchbruch. Seitdem ist Semino Rossi nicht mehr aus der deutschsprachigen Schlagerszene wegzudenken. Auch privat fand der Musiker in Österreich sein Glück: 1991 heiratete er dort seine langjährige Ehefrau Gabi, 2020 gab das Paar seine Trennung bekannt. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter.

Semino Rossi: Seine Kindheit und Jugend in Argentinien

Semino Rossi wurde als Omar Ernesto Semino am 29. Mai 1962 in Rosario geboren. Die drittgrößte Stadt Argentiniens war der Schauplatz von Seminos Kindheit und Jugend, die er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Daniele nach eigenen Angaben sehr glücklich verbrachte. Die Eltern des Schlagerstars waren selbst Musiker: Der Vater arbeitete als Tango-Sänger, während seine Mutter Esther, zu der er ein sehr enges Verhältnis hatte, Konzertpianistin war. Die Musik wurde Semino also sozusagen in die Wiege gelegt. Durch Esther lernte er schon früh das Klavier kennen, im Alter von fünf Jahren brachte sich das Nachwuchstalent dann noch eigenständig das Gitarrenspielen bei. Die Familie hatte nicht viel Geld und die beiden Brüder wuchsen in ärmlichen Verhältnissen auf, wie Semino in späteren Interviews immer wieder erzählte. Trotzdem, so versicherte der Schlagersänger ebenfalls, sei seine Kindheit außerordentlich behütet gewesen, weshalb seine Verwandten für ihn auch heute noch große Bedeutung haben.

Semino Rossi: Ab nach Spanien — ohne Rückflugticket!

Trotz seiner schönen Jugend in Argentinien schlummerte in Semino Rossi schon lange der Wunsch, mehr von der Welt zu sehen. Schon früh feierte er seine ersten Erfolge als Musiker in seinem Heimatland sowie in Mexiko — doch der spätere Schlagerstar hatte Größeres vor. Am 19. März 1985 trat er deshalb sein großes Abenteuer an: Ohne ein Rückflugticket in der Tasche flog Semino nach Spanien, wo er als Sänger erfolgreich werden wollte. Doch sein Karrierestart war alles andere als einfach. Lange Zeit hielt sich der „Rot sind die Rosen“-Interpret als Straßenmusiker über Wasser. Außerdem unterhielt er in Bars und Restaurants die Gäste mit seinem Gesang, wobei er häufig nur mit Kost und Logis bezahlt wurde. Diese kurzzeitigen Engagements führten Semino im Laufe der Zeit allerdings durch ganz Europa und er konnte Länder wie Italien, Frankreich und Österreich bereisen. Insbesondere das Land an den Alpen sollte für das spätere Schicksal des Sängers eine Rolle spielen.

Semino Rossi: Als Sänger in Hotels macht er sich einen Namen

Ein Jahr nach seiner Reise über den Atlantik konnte Semino Rossi zum ersten Mal einen festen Job als Sänger ergattern. Ein österreichisches Hotel engagierte den Schmusesänger für die gesamte Wintersaison, während der er die Gäste des Etablissements mit seinen abendlichen Auftritten unterhielt. Für Semino bedeutete das den Start seiner Karriere. Erstmals konnte er gut von der Musik leben, indem er im Sommer zahlreiche Auftritte in Spanien absolvierte, bevor er die kalte Jahreszeit in Österreich verbrachte. Einige Jahre später zog Semino für die Liebe nach Tirol und nahm seitdem ganzjährig Auftritte in dem Alpenland wahr. Hier kam ihm auch seine argentinische Herkunft und der Beruf des Vaters zugute: Bei lateinamerikanischen Tanzwettbewerben lieferte der erfahrene Musiker die passende Musik für die Darbietung auf dem Parkett. Ab Mitte der Neunziger Jahre sang Semino auch in Deutschland bei verschiedenen hochkarätigen Tanzwettbewerben. Bei der ORF-Gala „Licht ins Dunkel“ war der gebürtige Argentinier dann auch erstmals im Fernsehen zu sehen. 2001 verlieh man ihm den Titel „Weltmeister in lateinamerikanischer Musik“.

Semino Rossi: Sein zweites Album bringt ihm den erwünschten Erfolg

Anfang der Zweitausender wurde erstmals eine größere Plattenfirma auf Semino Rossi aufmerksam. Das Münchener Label „Koch Universal“ nahm den leidenschaftlichen Musiker unter Vertrag und ermöglichte ihm, sein erstes eigenes Album aufzunehmen. Die LP mit dem Titel „Alles aus Liebe“ erschien im Jahr 2004 und erreichte in Deutschland Platz 30 der Hitparaden. In seiner Wahlheimat Österreich konnte Semino Platz 10 ergattern. Ein Jahr später sollte dem Schlagerstar dann allerdings der endgültige Durchbruch gelingen. Mit seiner Platte „Tausend Rosen für dich“ stand er in Deutschland und Österreich auf oberen Chartplätzen und erlangte die Aufmerksamkeit wichtiger Personen der Schlagerszene. Insbesondere zwei TV-Auftritte festigten Seminos Erfolg als Schlagersänger: Seine Gesangseinlage beim „Winterfest der Volksmusik“ in Chemnitz wurde ebenso wie seine Teilnahme an Karl Moiks „Musikantenstadl“ in Bremen von den Fans des Genres außergewöhnlich gut aufgenommen. Seitdem ist Semino Rossi regelmäßig in den bedeutendsten Schlagersendungen des deutschsprachigen Fernsehens vertreten. Im Laufe seiner Karriere gewann er zahlreiche Goldene Schallplatten sowie einen „Echo“ in der Kategorie Schlager/Volksmusik.

Semino Rossi: Seine argentinischen Wurzeln sind ihm wichtig

Gerade in den Anfangsjahren seiner Karriere war es für Semino Rossi unvorstellbar, einfach mal schnell seine geliebte Familie in Argentinien zu besuchen. Auch bei seiner Hochzeit Anfang der Neunziger konnten seine Mutter Esther und sein Bruder Daniele nicht anreisen, da die Flugtickets zu viel Geld gekostet hätten. In Interviews spricht Semino immer wieder davon, wie sehr er seine Verwandten auf der anderen Seite des Atlantiks vermisst. Insbesondere an Silvester, so der Sänger, werde ihm jedes Jahr bewusst, wie gerne er seine Familie bei sich hätte. In Zeiten der Corona-Pandemie gestaltete sich ein Besuch in Argentinien natürlich noch schwieriger. Dass er seine südamerikanischen Wurzeln nicht vergisst, beweist Semino Rossi auch regelmäßig auf musikalische Weise. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere kehrte der Musiker immer wieder zum Tango zurück und bringt immer wieder auch spanische Versionen bekannter Schlager-Hits heraus. 2018 ging er außerdem auf „Latino-Tour“, wo er mit einer zwölfköpfigen Live-Band klassische Tango-Lieder zum Besten gab.

Semino Rossi: So tickt der Schlagerstar privat

Familie hat für den tief gläubigen Semino Rossi große Bedeutung im Leben. Die Beziehung zu seinen Angehörigen in Argentinien ist eng, auch wenn sich die Familie nicht häufig sehen kann. Technische Neuerungen wie Internet und Smartphones, so erzählte der Musiker in Interviews, haben die Kommunikation zwischen ihm und seiner Mutter sowie seinem Bruder über die Jahre allerdings erheblich erleichtert. Doch auch mit Österreich verbindet den Sänger heute so einiges: 1986 lernte er in Innsbruck seine große Liebe Gabi kennen, mit der er 1991 vor den Traualtar trat. Auch wenn das Paar 2020 seine Trennung bekannt gab, bleiben die beiden durch ihre gemeinsamen Töchter Vanessa und Laura auf ewig verbunden. Und obwohl er heute ein erfolgreicher Schlagerstar ist, hat Semino Rossi seine bescheidene Herkunft nicht vergessen. Schon in seiner Jugend versorgte er gemeinsam mit seiner Mutter verarmte Familien in den Slums und auch heute setzt er sich in Argentinien für Kinder aus schwierigen Verhältnissen ein.

Semino Rossi: Auf Social Media bekommen seine Fans alle wichtigen Infos

Schon vor dem Durchbruch der sozialen Netzwerke war Semino Rossi ein gefeierter Schlagerstar. Trotzdem geht der Musiker mit der Zeit und informiert seine Fangemeinde auf Social Media regelmäßig über Neuigkeiten. Leider nutzten in der Vergangenheit auch fiese Trickbetrüger seine Bekanntheit aus. Sie kontaktierten Fans mit der Falschinformation, dass ihr Idol festgenommen worden sei und Geld für seine Freilassung benötige. Eine Rossi-Anhängerin ging der Masche auf dem Leim und verlor dabei einen Batzen Geld. In den sozialen Netzwerken warnte der Musiker seine Follower deshalb und beschwor sie, solchen Nachrichten keinen Glauben zu schenken.