Semino Rossi und Vincent Gross bei „Schlager des Monats“ am 1. April

Heute ist es wieder so weit – Bernhard Brink präsentiert auf MDR die „Schlager des Monats“. Mit dabei sind Semino Rossi und Vincent Gross. (Fotomontage) © IMAGO / Just Pictures

Heute ist es wieder so weit – Bernhard Brink präsentiert auf MDR die „Schlager des Monats“. Mit dabei sind Semino Rossi und Vincent Gross.

Bernhard Brink präsentiert heute, am 1. April, auf MDR erneut „Die Schlager des Monats“. Der Schlagertitan hat sich mal wieder prominente Gäste eingeladen: Zu Gast sind Schlagerstars wie Semino Rossi, Vincent Gross und Mariella Milana.

Zuschauer können sich sicherlich darauf freuen, dass Semino Rossi sein aktuelles Album „Heute hab ich Zeit für dich“ vorstellen wird. Auch Vincent Gross hat etwas Neues für seine Fans im Gepäck, denn erst kürzlich erschien seine brandneue Single „Weisst was ich mein“. Der junge Sänger hat mit dem Song einen ersten Vorgeschmack aus seinem kommenden Album veröffentlicht. Bereits seine vorherigen Alben „Rückenwind“, „Möwengold“ und „Hautnah“ konnten in der Schlagerwelt punkten. Im Sommer 2022 erscheint nun endlich sein neues Album „Frei”.

Schlagerstar Vincent Gross bei Immer wieder sonntags © STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Fans von Vincent Gross sollten daher auf jeden Fall heute bei „Die Schlager des Monats” einschalten, denn vielleicht verrät der Sänger in der Show ein paar Details zu seinem kommenden Album?

Chartstürmer Semino Rossi ist bei Bernhard Brink zu Gast

Auch bei Semino Rossi könnte es aktuell nicht besser laufen, denn der argentinische Schlagerstar hat mit „Heute hab ich Zeit für dich“ gerade ein neues Album veröffentlicht. Mit seinem neuen Album erreichte Rossi wieder sensationelle Chart-Platzierungen. In den deutschen Albumcharts startete das Album auf Platz 2, in der Schweiz landet es auf dem 3. Rang – und in Österreich ist der Argentinier sogar an der Spitze der Charts!

Neben Semino Rossi und Vincent Gross ist auch Schlagersängerin Mariella Milana zu Gast. Sie gewann den „Hit des Monats“-Wettbewerb und steht nun heute bei Bernhard Brink auf der Bühne. Schlagerfans sollten heute Abend unbedingt bei MDR einschalten. Los geht es um 20:15 Uhr.