„Alle singen Weihnachten“: Sendetermin für Florian Silbereisens zweite Weihnachtsshow bekannt

Lange haben Schlagerfans gerätselt, wann in diesem Jahr Florian Silbereisen traditionelles Adventssingen ausgestrahlt wird. Nun steht endlich der Termin fest. © IMAGO / Future Image

Lange haben Schlagerfans gerätselt, wann in diesem Jahr Florian Silbereisen traditionelles Adventssingen ausgestrahlt wird. Nun steht endlich der Termin fest.

Das Warten hat ein Ende: Die ARD wird am 19. Dezember Florian Silbereisens vorweihnachtliche Sendung ausstrahlen. „Alle singen Weihnachten“. Dahinter verbirgt sich „Das große Adventsfestsingen 2022“, das am 26. November in Suhl stattfindet. Dabei sind Vereine und Laienchöre aus ganz Deutschland eingeladen, gemeinsam mit Schlagerstars zu auf die Bühne zu treten.

Die Weihnachtsshow wird nämlich nicht live gesendet, sondern bereits im Voraus aufgezeichnet. Der Aufzeichnungsort ist das Congress Centrum Suhl. Nach den Einschränkungen der Corona-Jahre können dieses wieder ganz normal Tickets für das Event gekauft werden. Die Gästeliste bleibt noch geheim, aber es werden mit Sicherheit wieder viele klassische Vorweihnachtslieder zu hören sein.

Florian Silbereisens „Adventssingen“ wird auch dieses Jahr wieder im Fernsehen ausgestrahlt. © IMAGO/VISTAPRESS

Florian Silbereisen: Verwirrung um den Sendetermin

Warum herrschte so lange Ungewissheit um den Sendeplatz? Eigentlich wäre der typische Termin ein Freitagabend vor dem 4. Advent gewesen. Wurde die Show wegen der Fußball-WM verlegt? Der Sendeplatz ist aktuell in der Programmvorschau noch mit „Sendung wird nachgereicht“ bezeichnet. Jedenfalls wird die beliebte Schlager-Weihnachtssendung nun erst am Tag nach dem 4. Advent gezeigt – mit 20:15 dennoch zur besten Sendezeit!