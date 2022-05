„Sensationell“: Schlagerfans diskutieren knappes Sonntags-Outfit von Melissa Naschenweng

Teilen

Knappe Hotpants: Melissa Naschenwengs Follower diskutieren über das gewagte Outfit der Schlagersängerin. Die Österreicherin wünschte ihren Fans mit dem Posting einen schönen Sonntag. (Fotomontage) © Instagram/Melissa Naschenweng

Knappe Hotpants: Melissa Naschenwengs Follower diskutieren über das gewagte Outfit der Schlagersängerin. Die Österreicherin wünschte ihren Fans mit dem Posting einen schönen Sonntag.

Lesachtal – Sie sieht „sensationell“ aus! Melissa Naschenweng (31) verzaubert ihre Follower in einem knappen Sonntags-Outfit. Die Schlagersängerin, die ihre neue Single am 20. Mai veröffentlichen wird, heizte ihren Anhängern jetzt mit einem Sonntagsgruß ein, bei dem sie in einer knappen Hotpants und einem bauchfreien Bustier-Oberteil posierte.



Auf zwei Instagram-Schnappschüssen, die sie mit ihren Fans teilte, ist die schöne „Traktorführerschein“-Hitmacherin mit top-gestylten offenen Haaren und einem natürlichen Make-up-Look zu bewundern. Für die Bilder posierte die Künstlerin auf einem Balkon in einem knappen Outfit, das sich aus einer kurzen Jeans-Hotpants und einem stylischen Bustier-Oberteil in Schwarz zusammensetzt.

Vor einer idyllischen Kulisse aus Bergen ist die Österreicherin dabei zu sehen, wie sie selbstbewusst in die Kamera lächelt. In der Bildunterschrift ihres Postings verkündete die blonde Schönheit, wie wichtig es sei, jeden Moment zu genießen und das Hier und Jetzt zu schätzen. Sie schrieb: „Jeden Moment genießen. Sonntagsgrüße.“

Melissa Naschenweng begeistert Fans mit Sonntags-Outfit

Das Posting der Schlagersängerin scheint bei ihren Followern überaus gut angekommen zu sein, da der Beitrag des Stars mit zahlreichen positiven Kommentaren über ihr stylisches Outfit überflutet wurde. So schwärmte einer der User: „Sensationell.“ Seinem Kommentar fügte der Anhänger der Musikerin zudem viele Flammen-Emojis und Emojis mit Augen aus Herzen hinzu, um seine Bewunderung über das knappe Outfit seines Idols zu betonen. Und auch ein weiterer Fan verkündete ganz begeistert: „Sehr schöne Fotos. Du siehst toll aus.“