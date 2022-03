Anzeige ist raus: Serkan und Samira wegen Gender-Reveal-Party angezeigt

Teilen

Wegen ihrer Baby-Reveal-Party gab es für Serkan und Samira ziemlich Ärger © Screenshots Instagram: samirayasminleila

Die „Bachelor in Paradise“-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl feierten eine rauschende Gender-Reveal-Party – doch plötzlich war der Spaß vorbei.

Diese Feier hatten sie sich anders vorgestellt: Eigentlich wollte das „Bachelor in Paradise“-Paar Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) bei einer Gender-Reveal-Party nur das Geschlecht seines gemeinsamen Nachwuchses verkünden. Doch die Corona-Vorschriften machten den Reality-Stars einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Zwar lief die Party zunächst ganz nach Plan ab und die Turteltauben konnten zusammen mit ihren Gästen eine süße Überraschung feiern: Sie werden Eltern eines kleinen Mädchens.

Doch am Ende des Tages mussten sich Serkan und Samira mit einer Anzeige auseinandersetzen. Was war passiert? „Wir hatten diese Gender-Reveal-Party, wo wir quasi im engsten Kreis das Babygeschlecht verkündet haben. Zu dem Zeitpunkt waren die Bestimmungen: 50 Leute, genesen, geimpft oder getestet“, schildert Serkan ihrem gemeinsamen Podcast Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel. Doch obwohl das Paar streng darauf achtete, dass alle Anwesenden die 3G-Regeln befolgten, wurden ihm die Corona-Vorschriften letztendlich zum Verhängnis. Der Grund: In der Location herrschte überdies eine Maskenpflicht, die Serkans und Samiras Gruppe nicht immer vollständig einhielt.

Serkan Yavuz stinksauer: „Das regt mich auf“

Voller Freude über die süßen Baby-News hätten die Beteiligten die Masken kurzzeitig abgelegt, berichtet Serkan. Für den Regensburger ist es absolut unverständlich, wieso sie jemand deshalb angezeigt hat. „Das regt mich auf, dass irgendein Vollidiot, der das bei Instagram gesehen hat, das beim Ordnungsamt gemeldet hat und wir jetzt eine Strafe bekommen haben“, schimpfte er.

Samira zeigte sich ebenfalls völlig außer sich. „Das war eine Person, die nicht auf der Party war, die keine Ahnung hat, wie sehr wir uns darum gekümmert haben“, ärgerte sie sich. Die werdenden Eltern hätten sehr viel Mühe und Zeit investiert, um sicherzustellen, dass die Regeln eingehalten würden. „Wir sind davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist“, stellten die Podcaster klar. Umso bitterer ist nun die Geldstrafe, die sie bezahlen müssen: 750 Euro kostet Serkan und Samira ihre Baby-Party im Nachhinein. Ein teurer Spaß, doch immerhin konnte das Paar davor einige unbeschwerte Stunden lang sein Familienglück feiern.