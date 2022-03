Auf dem Weg zur Haartransplantation: Serkan Yavuz wegen Corona „halb am Abkratzen“

© Instagram Serkan Yavuz

Schlimmer Corona-Verlauf! Serkan Yavuz verriet, dass er wegen dem Virus „halb am Abkratzen“ gewesen sei. Der Prominente konnte sich von der Krankheit inzwischen wieder erholen.

München –Ex-„Bachelorette“-Kandidat Serkan Yavuz (28) litt unter einem besonders schlimmen Corona-Verlauf! Der Prominente erwartet aktuell mit seiner Freundin Samira Klampfl (28) ihr erstes gemeinsames Baby und befand sich auf dem Weg zu einer Haartransplantation nach Essen, wo ihn das Coronavirus „gepackt“ habe.



Die TV-Persönlichkeit sprach jetzt in einem Interview mit „Bild“ über seine Infektion mit dem Coronavirus. Er erzählte: „Ich sollte letzte Woche eine Haartransplantation bekommen. Ich habe das ein Jahr vor mir hergeschoben, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das wirklich machen sollte oder nicht. Das ist ja kein Gang zum Zahnarzt, sondern ein echter Eingriff. Ich habe viel Respekt davor. Aber als ich mich dann auf den Weg zu meinem Arzt nach Essen begeben habe, hat mich Corona gepackt.“ Der ehemalige „Prominent getrennt“-Kandidat fügte hinzu, dass es ihm wegen seinen starken Corona-Symptomen mit „höllische[n] und unmenschliche[n] Schmerzen“ so schlecht ging, dass er „halb am Abkratzen“ gewesen sei. „Ich war da halb am Abkratzen, ein Albtraum. Eine Freundin hat mir noch Paracetamol ins Hotel vorbeigebracht, das hat mich gerettet“, erzählte er.

Daraufhin habe er den Beauty-Eingriff am nächsten Morgen abgesagt und sei mit „letzter Kraft“ zu einem Freund in seine Heimat Regensburg gefahren. Seine Freundin habe er zunächst nicht anrufen wollen, weil sie aktuell mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger ist. „Bei dem Freund war ich zwei Tage, dann bin ich zu mir nach Hause und Samira nach München“, enthüllte der Star. Es habe zwar einige Tage lang gedauert, mittlerweile würde es ihm jedoch schon wieder viel besser gehen.