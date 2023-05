Sexismus-Skandal von Adidas-Star EliasN97: Größter deutscher Streamer hetzt gegen „Visible-Thong“

Von: Noah Struthoff

EliasN97 sorgt auf Twitter für einen Sexismus-Skandal. Der größte deutsche Streamer sprach über die Kleiderwahl von Frauen und erntete ein Shitstorm.

Berlin – EliasN97 ist aktuell der größte Streamer Deutschland. Regelmäßig verfolgen ihn über 30.000 Fans gleichzeitig in seinem Live-Stream. In einem seiner letzten Streams sorgte der Twitch-Star aber für einen regelrechten Shitstorm. Er sprach während einer Reaktion auf ein Video über die Kleiderwahl einer Frau, die er scharf kritisierte. In einer Diskussion mit seiner Freundin Melina eskalierte die Situation. Von seinen Fans bekommt der Streamer aber weiter Rückendeckung.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.210.000 (Stand April 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand April 2023)

EliasN97 bringt Twitter zum Beben – Sexistischer Kommentar zum neuen Modetrend

Darum geht es: EliasN97 reagiert auf Twitch auf ein Video von Kumpel Sidney. Darin sieht man auch eine Frau, die ihre Unterhose über dem Hosenbund trägt und damit auch öffentlich umherläuft. Dieser neue Modetrend wird mittlerweile von immer mehr Frauen übernommen.

EliasN97 hat dazu eine klare Meinung. Frauen, die ihre Unterhose über dem Hosenbund tragen, sind nicht für eine Beziehung geeignet. Männer, die Interesse an solchen Frauen zeigen, würden nur Interesse am Akt der Liebe haben und keine Beziehung suchen. Dazu sagt er:

Wenn ein Mädchen ihre Unterhose so weit hochzieht, dass man das sieht, hat das nichts mit ‚Oh ja, Style und das ist die neue Mode‘ zu tun. Ich sag das jetzt, du brauchst mich gar nicht so blöd anzugucken [zu Freundin Melina].

Anschließend unterstellt er Frauen, die diesen Modetrend folgen, dass sie nur auf der Suche nach Sex seien. Seine Zuschauer müssten sich nicht wundern, wenn ihre Freundin dann fremdgehen würde, erklärt EliasN97. Die genauen Aussagen findet ihr hier:

Hier kommt es zur Diskussion: Seine Freundin Melina möchte die Frauen, die diesem Modetrend folgen, noch unterstützen. So sagt sie zum Beispiel „Was man anhat, hat nichts mit dem Charakter zu tun.“ Eligella selbst lässt sich aber nicht beruhigen und betont nochmal seine Aussage zu diesem Thema. Ihm sei scheißegal, was andere darüber denken. Seine Partner würden zu ihm stehen. „Adidas Markenbotschafter, alles in Ordnung“, betont der Twitch-Star.

Was steckt hinter dem Modetrend „visible thong“? Der Modetrend, den EliasN97 hier kritisiert, findet vor allem bei der Gen Z immer mehr Zuspruch. Bereits in den 2000er-Jahren trugen viele Frauen tiefsitzende Low-Rise-Hose, bei denen man dann die Unterhose darüber sehen konnte. Diesen Trend haben nun viele junge Frauen übernommen und wieder publik gemacht.

EliasN97 kassiert Shitstorm auf Twitter – Meinung sei „straight up aus dem Neandertal“

Wie kommen die Äußerungen an? Viele Fans von Eligella stimmen den Aussagen des Streamers zu. Allerdings gibt es auch viele negative Kommentare zu der Meinung. Auf Twitter gibt es einen Thread, der bereits über 700.000-mal angezeigt wurde. Darin wurde die Meinung von EliasN97 als „straight up aus dem Neandertal“ beschrieben.

In den Kommentaren des Posts gibt es hitzige Diskussionen zwischen Fans und Unterstützern von EliasN97 und Zuschauern, die entsetzt von den Aussagen waren. Ein Twitter-Nutzer zeigte sogar ein Bild von Eligella, das der Streamer auf seinem Instagram gepostet hat. Darauf sieht man ihn oberkörperfrei und mit Unterhose. Hier wird ihm Doppelmoral vorgeworfen, denn genau das Gleiche kritisierte Eligella noch an Frauen.