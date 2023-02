„Sexy Hexy“: Caro Robens begeistert Fans im knappen Leo-Kleid

Auf Mallorca scheint der Winter langsam zu Ende zu gehen. Caro Robens läutet die neue Saison ein und teilt ein Foto im knappen Leo-Look auf Instagram.

TV-Auswanderin Caro Robens hält ihre Fangemeinschaft regelmäßig über Instagram auf dem Laufenden. Auf Social Media teilt der „Goodbye Deutschland“-Star jetzt sonnige Bilder aus Mallorca und präsentiert sich in ihrem neusten Post in einem knappen Leo-Kleid. Auf dem Foto trägt Caro ein spielerisches Kleid im Leo-Print, mit langen Ärmeln und kurzem Rock. Das knappe Kleid zeigt auch ihre Beine-Tattoos, die Robens gekonnt in Szene setzt. Die Mallorca-Sonne strahlt mit Caro um die Wette und gibt dem Bild einen Sommerlook.



Die Fitnessstudio-Besitzerin gibt unter dem Post auch zu, dass sich das Wetter stark auf ihre Laune auswirkt. „Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel die Sonne und das schöne Wetter bei mir auslöst“, schreibt Caro unter dem Foto.

Caro Robens freut sich: Der Winter neigt sich dem Ende zu

Nicht nur Caro bekommt bei dem sonnigen Wetter wieder gute Laune, sondern auch Mallorca erwacht wieder zum Leben. „Nun beginnt wieder alles. Morgen macht der @irondinerarenaldasoriginal wieder auf, die ersten Touristen kommen wieder, die Tage werden länger, in 2 Monaten kann der Pool angepasst werden, unsere Tiere wollen unbedingt raus und die Luft riecht nicht mehr nach Winter“, schreibt Caro.



Auch bei ihren Fans geht bei dem Anblick von Caro im Tiger-Look die Sonne auf. „Das stimmt. Die Sonne weckt einfach die Lebensgeister. Du siehst wunderschön aus, Caro“, kommentiert eine Userin das Bild. „Da bekommt man richtig gute Laune, wenn man das tolle Foto sieht!“, findet ein anderer Fan. Ein Dritter schreibt begeistert: „Sexy Hexy.“