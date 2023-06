„Shame, Shame, Shame!“: Andrea Kiewel schimpft über ihr Fernsehgarten-Publikum

Moderatorin Andrea Kiewel reagierte am Sonntag auf einen Karton, den ihr „ZDF-Fernsehgarten“-Publikum in der TV-Show hochgehalten hatte. War sie etwa beleidigt?

Mainz – In der neuesten Ausgabe der sonntäglichen Live-Unterhaltungsshow „ZDF-Fernsehgarten“ kam es zu einer ungewöhnlichen Szene. Moderatorin Andrea Kiewel (58) reagierte auf einen Karton, der im Publikum während der Sendung auf dem Gelände des Mainzer Sendezentrums hochgehalten wurde.

Darauf war der Schriftzug „Kiwi“ zu sehen und dahinter eine entsprechende ausgeschnittene Frucht, die allerdings einem anderen Obst ähnelte. „Ihr denkt doch, nur weil ich aus dem Osten bin, weiß ich nicht, was eine Kiwi ist“, kommentierte Kiewel das, was sie da sah. „Das ist doch eine Birne oder ein Apfel – Shame, Shame, Shame!“, fügte die gebürtige Ost-Berlinerin, die üblicherweise von ihren Fans liebevoll „Kiwi“ genannt wird, hinzu.

„Kiwi“ ist seit 2000 dabei

Dennoch freute sich die Moderatorin zu Beginn ihrer Sendung auch über den großen Erfolg des Formats. „37 Jahre Fernsehgarten – ich bin sehr berührt“, eröffnete Kiewel dieses Mal ihre Sonntagsshow. Sie selbst ist mit einer Unterbrechung von zwei Jahren seit dem Jahr 2000 mit an Bord. Vor ihr führten die Saarbrückerin Ilona Christen (1951–2009) und die Münchnerin Ramona Leiß (66) durch die TV-Show.

Eine Birne, auf der Kiwi stand, erregte im „ZDF-Fernsehgarten“ Andrea Kiewels Aufmerksamkeit © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Die kommende Ausgabe wird am 2. Juli ausgestrahlt. Den Saisonabschluss am 24. September 2023 bildet auch in diesem Jahr wieder die traditionelle „Oktoberfest“-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“. Noch eine andere Szene sorgte am Sonntag für Irritationen: Als ein Kind seinen kranken Opa aus dem Fernsehgarten grüßen wollte, stellte Andrea Kiewel unangenehme Fragen. Verwendete Quellen: ZDF, Bunte.de