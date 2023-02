Rich Kids: Deutscher Multimillionär schaltet nach Flirt mit Shania Geiss Anwalt ein

Shania Geiss‘ kurzer Flirt mit dem Milliarden-Erben Sascha Stemmer hat ein böses Nachspiel. Ihr Chatverlauf wurde mittlerweile Anwälten übergeben.

Dieses Drama könnte auch hervorragend in eine Seifenoper passen: Ein Ex-Flirt von Shania Geiss (18) ist in einen Gerichtsstreit mit den Geissens verstrickt. Doch was war eigentlich passiert? Der Milliardärssohn Sascha Stammer (23), ein Erbe der berühmten Rothschild-Dynastie, lernte die Reality-TV-Bekanntheit im November 2022 in Kitzbühel kennen, dem Lieblingsskiort der Reichen und Schönen. Laut Bild-Zeitung entstand der Kontakt über gemeinsame Freunde. Anschließend gingen die beiden „mehrmals miteinander feiern“. Nach dem Urlaub blieben sie weiter über Instagram in Kontakt. Der Nachrichtenaustausch mit Shania wurde dem Milliarden-Erben allerdings zum Verhängnis.

„Shania und ich hatten eine kleine Stichelei, weswegen ich ihr unseren Gesprächsverlauf noch mal zugeschickt habe. Kurz darauf wurde dieser auf einmal öffentlich“, enthüllt Sascha. Dafür machte ihn Shania verantwortlich. Ihre Eltern Robert (59) und Carmen Geiss (57) schalteten daraufhin ein Juristen-Team ein. „Jetzt werde ich von den Geissens angezeigt. Inzwischen liegt das Ganze bei unseren Anwälten und ich soll eine höhere sechsstellige Summe als Strafe zahlen. Dagegen gehe ich jetzt vor“, erklärt der Junior-Milliardär. Was genau in den Nachrichten stand, ist nicht bekannt.

Endet der Flirt von Sascha Stammer und Shania Geiss mit Post vom Anwalt? © Screenshot/Instagram/Sascha Stammer/Shania Geiss

Shanias Ex-Flirt ist sauer: „Die Mädels wollen mir das Drama in die Schuhe schieben“

Sascha weist jegliche Schuld von sich und wittert eine Verschwörung. „Ich kann mir das selbst nicht erklären. Inzwischen habe ich auch keinen Kontakt mehr zu Shania. Ich habe das Gefühl, die Mädels wollen mir das Drama in die Schuhe schieben“, klagt er. Ob also tatsächlich eine Intrige von Shania und ihrer Schwester Davina Geiss (19) hinter der ganzen Sache steckt? Oder handelt es sich letzten Endes nur um ein unglückliches Missverständnis? Die Geissens selbst haben sich noch nicht zu dem Gerichtsstreit geäußert. Eine Sache scheint aber klar zu sein: Dieser Rich-Kids-Krieg ist noch lange nicht zu Ende.