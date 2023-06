„Fantastisch“: Shania verzaubert Geissens-Fans im Cowboystiefel-Look

Dass Familie Geiss ein großes Interesse an Mode hat, ist kein Geheimnis. Tochter Shania veröffentlichte jetzt auf Instagram einen neuen Fashion-Schnappschuss, der Fans schwärmen lässt.

Saint-Tropez – Mode hat bei Robert Geiss (59) und seiner Familie einen hohen Stellenwert. Der millionenschwere Reality-Star gründete mit seinem Bruder bereits 1986 die Sportbekleidungsmarke „Uncle Sam“, deren Produkte unter anderem bei verschiedenen Supermarktketten vertrieben werden. Auch in der familieneigenen Reality-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ betonen Robert, seine Ehefrau Carmen (58) sowie die Töchter Davina (20) und Shania (18) immer wieder, wie wichtig ihnen ein perfekt gestyltes Auftreten ist.

Gerade das Nesthäkchen der Familie scheint in Sachen Fashion ein ziemlich geschicktes Händchen zu haben. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht Shania regelmäßig Schnappschüsse der auffallenden Outfits. Die neuesten Fotos der Modeliebhaberin sorgten bei „Die Geissens“-Fans für große Begeisterung, wie ein Blick in die Kommentarspalte des Beitrags schnell zeigt.

Shania Geiss traut sich modisch was — und begeistert damit ihre Follower

Auf Instagram postete Shania Geiss zuletzt eine Reihe an Bildern, die ihren Alltag in Saint-Tropez dokumentieren. Zwei der Fotos zeigen die 18-Jährige in einem sonnigen Garten vor einer Steinmauer, im Hintergrund sind Palmen zu sehen. Doch es ist vor allen Dingen ihr Outfit, das Shanias Follower in Begeisterung versetzt: ein hellblauer Body im Korsagen-Stil, dazu ein blau-weiß gemustertes Tuch lässig um die Hüften gebunden. Der besondere Hingucker sind allerdings die beigen Cowboy-Stiefel, die Shania auf ihren Bildern gekonnt in Szene setzt.

„Fantastisch“, kommentiert eine begeisterte Instagram-Userin unter dem Beitrag. Eine weitere Nutzerin schwärmt: „Die Stiefel sind der Hammer!“ Es scheint, als habe Shania Geiss mit ihrer Kleiderwahl mal wieder voll ins Schwarze getroffen. Kein Wunder also, dass sich die Teenagerin neben ihrer TV-Karriere seit einiger Zeit auch als Model versucht.