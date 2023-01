Shania Geiss malte Bild und verkaufte es bei eBay für knapp 26.000 Euro

Shania Geiss startet als Künstlerin durch. © Instagram/Shania Geiss & Ebay/ein.herz.fuer.kinder

Davon können andere Hobbykünstler nur träumen: Millionärstochter Shania Geiss versteigerte ein selbstgemaltes Kunstwerk für eine fünfstellige Summe.

Schon von klein auf stand Shania Geiss (18) im Rampenlicht. Als Tochter der Millionäre Robert (58) und Carmen Geiss (57) wurde sie in die High Society hineingeboren und darf das betuchte Fürstentum Monaco ihr Zuhause nennen. In der RTLZWEI-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ können die Fans seit 2011 mitverfolgen, was sich im Leben der TV-Stars zuträgt. Seit einiger Zeit stehen Shania und ihre ältere Schwester Davina Geiss (19) immer mehr auf eigenen Beinen. 2022 bekamen sie mit dem Format „Davina & Shania – We love Monaco“ ihre eigene Show. Die beiden Glamour-Mädels wollen eben mehr sein als die „Tochter von“.

Auch ihr künstlerisches Talent hat sich Shania längst zunutze gemacht. Die blonde Schönheit malt leidenschaftlich gerne und hat sich vom Geschäftssinn ihres Vaters inspirieren lassen. Damit ihre Bilder nicht nur brotlose Kunst bleiben, versteigerte Shania im vergangenen Jahr ein Teddy-Gemälde auf eBay. Auf der Online-Börse wurde das Bild als „exklusives Kunstwerk von TV-Star Shania Geiss“ angepriesen. Obwohl sich die Monegassin bisher noch keinen Namen in der Kunstszene gemacht hat, war das Interesse an ihrem Gemälde gewaltig. Das höchste Gebot belief sich am Ende auf schlappe 25.790 Euro. Nicht schlecht für eine Hobbykünstlerin…

Shania Geiss mischt seit 2021 die Kunstszene auf

Die Erlöse wanderten übrigens nicht in Shanias eigene Tasche, sondern wurden an die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ gespendet. Doch woher rührt eigentlich der große Andrang auf Shanias Kunst? „Die Preise für Arbeiten der VIP-Kunst-Kids sind oft sehr spekulativ“, weiß Moderator und Kunst-Experte Wolfram Kons. „Und werden leider oft auch durch das wohlhabende Umfeld der Nachwuchskünstler gezielt manipuliert, insbesondere wenn es solche Bilder zu Auktionen schaffen. Da kann man mit Mond-Geboten den Preis öffentlichkeitswirksam nach oben pushen.“

Im Interview mit RTL erläutert der Branchenexperte: „Für den Kunstmarkt wird eine Illusion geschaffen, dass ein Bild, eine Skulptur bereits in Preisregionen gehandelt wird, in denen die Arbeiten noch gar nichts zu suchen haben.“ Bereits 2021 stellte Shania Geiss im Rahmen ihrer ersten Ausstellung eigene Kunstwerke vor. Ihr Vater Robert Geiss war Feuer und Flamme und träumte bereits von der Zukunft seiner Tochter in der Kunstszene. „Sie soll nicht nur eine eigene Galerie bekommen, sie soll auch in anderen Galerien ausgestellt werden“, schwärmte er gegenüber RTL.