Schwarzer Einteiler: Fans feiern aufregenden Look von Shania Geiss in Dubai

Teilen

Aufgenommen wurde die Bilderreihe in Dubai, wo Shania derzeit mit ihrer Familie weilt © Instagram/shania_geiss

Millionärstochter Shania Geiss genießt derzeit die sommerlichen Temperaturen in Dubai. Auch ihren Fans heizt sie nun mit einem knappen Outfit gehörig ein.

Mit dem kleinen Schwarzen kann man nichts falsch machen: Diese alte Modeweisheit beweist Shania Geiss (18) mit ihrem neuesten Instagram-Post. Dort postete die Tochter von Selfmade-Millionär Robert Geiss (58) und seiner Frau Carmen Geiss (57) eine Reihe von Fotos, die sie im schwarzen Einteiler zeigen. Stilsicher wie immer posiert die blonde Schönheit in dem kurzen Playsuit, der knapp unter ihrem Po endet und ihre langen Beine perfekt in Szene setzt.

Dazu kombiniert Shania eine silbern glitzernde Handtasche, Armreifen und eine Kreuzkette. Besonders schön anzusehen sind auch ihre gestylten Haare, die Shania in weichen Wellen bis zur Taille fallen. Alle in allem ein absolut stimmiger Look, der einmal mehr das Modegespür der Geiss-Tochter zeigt. Den Post kommentierte sie mit den Worten: „Pure Happiness“ (Deutsch: „Pures Glück“). Aufgenommen wurde die Bilderreihe in Dubai, wo Shania derzeit mit ihrer Familie weilt. Traditionell verbringen die Geissens die kalten Wintermonate in dem Wüstenemirat und lassen sich dort die Sonne ins Gesicht scheinen.

Shania Geiss: Instagram-Follower sind hin und weg von ihrem eleganten Look

Bei den Fans kam Shanias Outfit super an. In den Kommentaren wurde die Millionärstochter geradezu mit Komplimenten überhäuft. „Traumhaft schöne Göttin“, schwärmte ein Follower. Ein weiterer bezeichnete sie als „wunderschöne Barbie-Prinzessin“, während an anderer Stelle zu lesen war: „Unglaublich, wie hübsch du bist.“ Die gebürtige Monegassin wurde außerdem immer wieder mit ihrer Mutter Carmen Geiss verglichen. „So hübsch wie die Mama“, hieß es unter anderem. Bei so viel Potenzial waren sich die User schnell einig: „Das mit dem Modeln sollte locker klappen!“

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Es bleibt spannend, was sich in Shanias Zukunft noch so alles tut. Dank der beiden TV-Shows „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ und „Davina & Shania – We Love Monaco“ (RTL ZWEI) sind die Fans jedenfalls immer auf dem neuesten Stand über das glamouröse Leben der Jetset-Familie.