„Du zartes Reh“: Shania Geiss bezaubert Fans im Bauchfrei-Look

Von: Julia Hanigk

Shania Geiss reist mit dem Geissens-Clan zu den schönsten Orten. Per Yacht gings nach Saint-Tropez. Ihr Outfit begeistert die Fans.

St. Tropez - Shania Geiss (18) lebt zusammen mit Schwester Davina (19) das Luxusleben. Auf der Yacht der Eltern Robert (58) und Carmen Geiss (57) geht es zu den schönsten Orten, die sie auch immer wieder in ihrer Serie „Die Geissens“ zeigen. Zuletzt legte die Familie wieder im Promiort Saint Tropez an, von wo aus die Blondine einige Schnappschüsse auf Instagram teilte.

Shania Geiss liebt bauchfreie Outfits

Darauf trägt die 18-Jährige ein bauchfreies Shirt mit schwarz-weiß gestreiften Look der Marke Céline. Für High-Waist-Jeans und Jeansjacke setzt Shania Geiss auf Denim. Die Sonnenbrille und das schöne Wetter im Hintergrund lassen bestes Wetter erahnen. Dazu schreibt der TV-Star: „Immer noch in Bewegung“.

„Davina & Shania – We love Monaco“ - Die eigene Fernsehserie der Geissens-Töchter Die beiden Schwestern Davina und Shania sahen Fans der Serie „Die Geissens“ vor der Kamera aufwachsen und erwachsen werden. Mit 18 und 19 Jahren haben die beiden jetzt ihre eigene RTL2-Fernsehserie „Davina & Shania – We love Monaco“. Seit 9. Mai 2022 sieht man die beiden auf ihrem Weg zur Selbständigkeit. Sie leben inzwischen in ihrer ersten eigenen Wohnung ohne die Eltern. Neben der TV-Karriere versucht sich Shania beim Malen, Modeln und im Modedesign.

Shania Geiss scheint wieder einmal das Leben zu genießen. Die Follower sind vor allem aber auch begeistert von dem Outfit der 18-Jährigen. Sie erkundigen sich nach der Marke der Hose, ihrem Ring und loben ihre „mega schöne Sonnenbrille“. „Du bist so hübsch“, heißt es auch oder „nices Outfit“. Ein begeisterter User schwärmt gar von Shania als „zartes Reh“ mit Herzchen.

Shania Geiss begeistert ihre Fans

Inzwischen ist die Blondine schon wieder am nächsten Ort mit ihrer Familie. In einem Luxushotel in der Provinz Bozen lässt sie die Beine baumeln. Auch dort wählt Shania Geiss ein Outfit mit bauchfreiem Top und Jeans und erntet Lob für das Outfit.

Zuletzt löste ein kurzer Sommerrock von Shania Geiss eine Diskussion unter den Instagramfans aus. Von „gewagt“ bis „Königin“ war zu lesen. Verwendete Quellen: instagram.com/shania__geiss