Shania Tyra Geiss: Wer ist die Tochter von Robert und Carmen Geiss von „Die Geissens“?

Von: Stella Rüggeberg

Shania Geiss ist durch die Show „Die Geissens“ und ihre Eltern Robert und Carmen Geiss zum TV-Star geworden © RTLZWEI/Niklas Niessner & Instagram.com/shania__geiss

Shania Tyra Geiss wurde durch ihre Eltern Robert und Carmen Geiss bekannt. In der Show „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ führt die Familie durch ihr Luxusleben. Alle Infos zur Millionärstochter gibt es hier im Überblick.

Monaco - Die Geissens (alle News auf der Themenseite) führen ein wahres Luxusleben. Durch die RTL2-Show „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ lassen sie jede Menge Zuschauer daran teilhaben. Mittlerweile sind die Kinder von Carmen und Robert Geiss (alle Infos zur Familie) selbst zu TV- und Social-Media-Stars geworden und bekommen sogar ihre eigene TV-Show „Davina & Shania – We love Monaco“.

Name Shania Tyra Geiss Geboren 30. Juli 2004, Monaco Eltern Robert und Carmen Geiss TV-Show Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, Davina & Shania - We love Monaco

Shania Geiss ist im luxuriösen Monaco aufgewachsen

Als ihr Vater, Robert Geiss (58), 1995 sein Sportbekleidungsunternehmen „Uncle Sam“ für 140 Millionen DM verkaufte, zog er gemeinsam mit Ehefrau Carmen Geiss (56) nach Monaco. Dies ist mittlerweile der Hauptwohnsitz der Familie. Von dem Reichtum ihrer Eltern profitieren selbstverständlich auch Shania und Davina.

Seit Jahren steht die 17-Jährige im Rampenlicht und wurde schon im jungen Alter zu einem wahren Reality-TV-Star. Nebenbei ist die hübsche Blondine auch als Model tätig und durfte dafür bereits in ein Hochzeitskleid schlüpfen. 2019 unterschrieb sie einen Modelvertrag bei einer Hamburger Agentur.

Doch ähnlich wie ihre Schwester Davina, hat auch Shania eine kreative Ader. Sie malt und zeichnet gerne und kreiert dabei wunderschöne Kunstwerke. Mama Carmen macht dies besonders stolz: „Inzwischen ist meine Jüngste auch als Künstlerin aus den Kinderschuhen gewachsen“ schreibt sie auf Instagram unter einem Gemälde ihrer Tochter.

Shania Geiss bald in eigener TV-Show mit Schwester Davina zu sehen

Die Geissens-Schwestern (hier alle Infos zu Davina Shakira Geiss) sind ein Leben umgeben von Luxusyachten, Designerklamotten und schönen Autos gewohnt. Fans der RTL2-Show konnten in 20 Staffeln mit ansehen, wie Shania langsam zu einer erwachsenen Frau wird. Auch auf Instagram hat sich die 17-Jährige mittlerweile eine riesige Community aufgebaut. Auf der Social-Media-Plattform begeistert Shania rund 530.000 Fans mit ihren Postings vor Luxusschlitten, Helikoptern und Traumstränden.

In ihrer eigenen Show geben Shania und ihre Schwester Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Vor wenigen Wochen sind die Geschwister in ihre erste eigene Wohnung gezogen. „Davina hat ihren Abschluss gemacht, Shania wird kommendes Jahr volljährig, die beiden ziehen in ihre erste eigene Wohnung“, erklärte Papa Robert Geiss gegenüber RTL2.

Zwar ist die Wohnung der beiden Schwestern direkt neben dem Anwesen von Carmen und Robert, dennoch stellt der Multimillionär klar: „Sie stehen auf eigenen Beinen und haben eine enorm spannende Lebensphase vor sich“. Wie das Zusammenleben von Shania und Davina Geiss funktioniert, kann man in der Sendung „Davina & Shania - We love Monaco“ ab dem 9. Mai 2022 mitverfolgen.