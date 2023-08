Shapewear, Haltung, Lächeln: Darum sieht Kate Middleton auf Fotos immer perfekt aus

Von: Susanne Kröber

Was perfekte Bilder angeht, ist Kate Middleton ein absoluter Vollprofi. Wenn sie von allen Seiten fotografiert wird, sitzt dennoch jeder Schuss. Wie macht die Prinzessin das bloß?

London – Um ein Foto zu finden, auf dem Kate Middleton (41) mal die Gesichtszüge entgleisen, ihre Haltung zu wünschen übrig lässt, oder ihr BH-Träger hervorblitzt, müsste man lange suchen. Denn obwohl die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) zu den meistfotografierten Frauen der Welt zählt, sieht sie immer aus wie aus dem Ei gepellt.

Kinn vorstrecken, Schultern runter – so gelingt Kate Middleton das perfekte Lächeln

Klar, für ihre legendären Outfits hat Prinzessin Kate natürlich ihre Stylisten. Doch schöne Kleider, perfekt geschnittene Hosenanzüge oder elegante Abendroben kommen erst so richtig zur Geltung, wenn sie auch entsprechend präsentiert werden. Und das hat Kate Middleton drauf wie kaum eine zweite. Wie eine Fotografin jetzt enthüllt, setzt die dreifache Mutter dabei auf ein paar ganz simple Tricks.

Um beim Lächeln kein Doppelkinn zu riskieren, achtet Kate Middleton darauf, ihr Kinn nicht zurückzuziehen. „Kate streckt ihr Kinn immer raus und runter, wodurch ihr Gesicht viel besser aussieht“, erklärt Fotografin Olivia West gegenüber dem Fabulous-Magazin der Sun. „Ich sage den Leuten immer, sie sollen sich vorstellen, sie blicken über einen Zaun, man schiebt das Kinn darüber und senkt es dann einfach – man kann es nicht zurückziehen, weil der Zaun im Weg ist.“ Zusätzliche Eleganz kommt durch die Haltung der Schultern. „Sie hält ihre Schultern gesenkt, während viele Leute sie beim Lächeln heben.“

Dank Shapewear: „Kate Middleton macht sich keine Sorgen über schlecht sitzende Unterwäsche“

Bei offiziellen Terminen wird Kate Middleton oft stehend geknipst, auch hier verhilft ihr ein kleiner Trick zur perfekten Haltung. „Im Stehen hält sie oft die Arme vor die Taille“, so Olivia West. „Dadurch entsteht eine Lücke zwischen ihren Armen und ihrem Körper, eine anmutige Pose, die ihre schlanke Figur zur Geltung bringt.“ Und auch das royale Winken will gelernt sein. Queen Elizabeth (96, † 2022) perfektionierte ihren Gruß an das Volk, der übrigens aus gelenkschonenden Gründen so minimalistisch ausfiel. Kate bewegt den Arm zwar mehr, aber „selbst wenn sie winkt, bewegt sie den Arm nur vom Ellenbogen aus“, so West. So droht keine Gefahr, zu formlos zu wirken.

Um auch bei ihrer Garderobe nichts dem Zufall zu überlassen, soll Kate Middleton außerdem auf Shapewear, also auf figurformende Unterwäsche, setzen. Kate trägt Shorts und der Slip zeichnet sich ab? Ein schulterfreies Kleid und der trägerlose BH verrutscht? Bei den Royals undenkbar. Deshalb kommt bei der Prinzessin von Wales Shapewear zum Einsatz, wie Modestylistin Ellis Ranson gegenüber dem Fabulous-Magazin erklärt. „Kate Middleton fühlt sich in ihrer Kleidung immer wohl, sie macht sich keine Sorgen über schlecht sitzende Unterwäsche oder Träger, die zu sehen sind. Sie kann sich einfach auf ihren Tag konzentrieren.“ Manchmal wirft aber auch eine Prinzessin ihre Regeln über Bord und zeigt sich ganz bodenständig. Bei einem Treffen mit Radiomoderator Roman Kemp (30) sorgte eine schuhlose Kate Middleton für einen denkwürdigen Augenblick. Verwendete Quellen: the-sun.com, thesun.co.uk, dailymail.co.uk