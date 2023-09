Sherlock-Karikatur: Netz macht sich über Meghan Markles Tweed-Auftritt lustig

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle lieferte unabsichtlich eine Steilvorlage für Karikaturisten, als sie bei einer Wohltätigkeits-Gala von Kevin Costner beherzt zugriff, als sie nicht gemeint war.

Santa Barbara – Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) sind nach den Invictus Games in Düsseldorf zurück in den USA und traten zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt in Santa Barbara an. Hollywood Star Kevin Costner (68) hatte die Sussexes zu seiner One805 Live! Wohltätigkeitsveranstaltung auf seinem Anwesen als Ehrengäste eingeladen, um einen Preis zu überreichen. Meghan zog zunächst in einem Tweed-Poncho von Carolina Herrera die Blicke auf sich, bis ihr zudem ein Fauxpas passierte.

Steilvorlage für Lästerzungen: Meghans Peinlich-Patzer im Tweed-Outfit sorgt für Spott

Fragten sich die Fans zunächst, warum die Herzogin von Sussex bei lauen sommerlichen Temperaturen bei 21 Grad an winterliche Schneetemperaturen erinnernden Kuschel-Tweed auftrat, kam es schon beim Betreten der Bühne zu einem Peinlich-Patzer. Meghan dachte, man reiche ihr das Mikrofon und griff zu, während es nicht für sie bestimmt war. Es dauerte einige Sekunden, bis die Zweifachmutter realisierte, dass niemand sie sprechen hören wollte und ging dann ihrer Aufgabe nach, einen Preis zu überreichen.

Ein Video der Szene verbreitete sich schnell in der Social Media Welt. Für Karikaturisten bot die Herzogin von Sussex eine Steilvorlage: Ein Vergleich mit Meisterdetektiv Sherlock Holmes, standardmäßig britisch in Tweed gewandet, lag nahe, zumal es nicht die erste Szene war, bei der Meghan sich ein Mikrofon schnappen wollte, obwohl sie nicht sprechen sollte. Ihre zupackende Art wird schnell als „narzistisch“ ausgelegt, die Herzogin stehe einfach zu gerne im Mittelpunkt, höhnten erste Stimmen im Netz. Dass sie nun als Detektiv auf der Suche nach dem nächsten Mikrofon dargestellt wird, ist eine Überspitzung, die dann doch viele lustig fanden.

Meghan sucht den Mittelpunkt Im Santa Barbara Polo Club schwang Prinz Harry (38) mit seinem Poloteam, den „Los Padres“, den Polo-Stick. Meghan hatte eindeutig vor, sich in Szene zu setzen, obwohl sie eigentlich auf der Bühne nichts zu suchen hatte: „Das ist keine PR-Gelegenheit, aber sie sieht es offensichtlich als eine“, äußert sich Kara Kennedy (51) gegenüber Sky News-Moderatorin Rita Panahi (47) irritiert.



Während das siegreiche Viererteam versucht, sich für den Pokaljubel zu formieren, schob sich Meghan in die Mitte der Gewinner, griff dreist nach einer der Trophäen, die ein Teammitglied in den Händen hielt. Der Spieler überließ sie Meghan aber nicht wunschgemäß, sondern zog sie Meghan kopfschüttelnd weg. Diese überspielte den misslungenen Versuch, in dem sie grundlos zu klatschen beginnt.

Die Karikatur überspitzt, was Fans in die Szene hineininterpretieren

So mancher Fan fand den Vergleich zwischen Meisterdetektiv Sherlock Holmes (hier gespielt von Jude Law mit Robert Downey Jr. als Dr. Watson in Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten) und Meghan Markle im Tweetmantel naheliegend (Fotomontage). © Amy Katz / Imago & Warner Bros. Pictures/dpa

Dass Meghan zum Detektiv-Gewand die unvermeidliche XXL-Sonnenbrille trägt, verhöhnt zudem den wetterbedingten Fehlgriff. Es dauerte nicht lange und andere Vergleiche suchten das Licht der Öffentlichkeit, um sich auf Markles Kosten zu erheitern. Die modische Standard-Rubrik „Wem steht's besser“ zeigte etwa die Herzogin im Vergleich mit einem Pferd, das mit einer Tweed-Decke zugedeckt ist.

Man kann es ungerecht und völlig überzogen finden, doch ein Fünkchen Wahrheit steckt auch dahinter. Wollte Meghan Markle nicht auffallen, würde sie nicht im warmen Designer-Poncho zur Party auftauchen. Vielleicht war die Herzogin nach den Invictus Games auch einfach noch im Redner-Modus. Es ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass Verwirrung per Video festgehalten wird, wenn Meghan im Rampenlicht aufblüht, auch wenn es nicht unbedingt um sie geht. Verwendete Quellen: twitter.com