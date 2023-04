Sherpa will Mount Everest zum 27. Mal besteigen

Der bekannte nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa winkt bei seiner Ankunft in Kathmandu. © Niranjan Shrestha/AP/dpa

Kami Rita Sherpa war schon 26-mal oben auf dem höchsten Berg der Erde. Dabei will er es aber nicht belassen.

Kathmandu - Der bekannte nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa will den welthöchsten Berg, den Mount Everest, zum 27. Mal besteigen. In der bald beginnenden Everest-Hauptsaison im Frühling soll er ein Team amerikanischer Bergsteiger auf die 8848 Meter hohe Spitze führen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Kami Rita Sherpa hatte den Mount Everest erstmals 1994 bezwungen und dies nach Angaben des Guinness Buchs der Rekorde seither fast jedes Jahr wiederholt. Er erklomm auch mehrere andere Achttausender im Himalaya.

Sherpas sind eine ethnische Gruppe aus dem Himalaya, deren Angehörige häufig als Bergführer und Träger für Bergsteiger aus dem Ausland arbeiten. Kami Rita Sherpa war selbst zunächst Träger und später dann Bergführer.

Die Everest-Hauptsaison findet von April bis Juni statt, da es dann am ehesten gute Wetterfenster für die Besteigung des Berges an der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet gibt. 197 Bergsteiger haben bislang für die anstehende Saison vom nepalesischen Tourismusministerium eine benötigte Genehmigung zur Besteigung für je 11.000 Dollar (rund 10.000 Euro) erhalten, teilte die Behörde mit. Die Zahl dürfte aber laut „Kathmandu Post“ noch deutlich steigen. dpa