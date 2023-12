Absturz: Helene Fischers „Atemlos“-Neuauflage verabschiedet sich von der Charts-Spitze

Helene Fischers Neuauflage von „Atemlos durch die Nacht“ eroberte zunächst die Charts – doch ein Dauererfolg scheint es nicht zu werden. Der Song stürzt ab.

München – Das hatte Helene Fischer (39) vermutlich nicht erwartet: Nachdem die Neuauflage von „Atemlos durch die Nacht“ mit Rapperin Shirin David (28) direkt an die Spitze der deutschen Charts schoss, ist der Song nun schon wieder abgestürzt. Platz eins hatte die Schlagersängerin mit ihrer ursprünglichen Fassung von 2013 trotz des lang anhaltenden Erfolges nie erreichen können.

„Atemlos“-Neuauflage von Helene Fischer kann sich nicht an der Chartspitze halten

Es sah also alles danach aus, als würde sie nun dank der neuen Version mit ihrer Rap-Partnerin, die sich bei der Vorstellung des neuen Songs bei der letzten „Wetten, dass..?“-Show mit Thomas Gottschalk anlegte, ihren Erfolg der Vergangenheit nicht nur wiederbeleben, sondern sogar eine Schippe drauflegen. Doch nun scheint sich die Erstürmung der Charts als Strohfeuer zu entpuppen.

Nach nur einer Woche an der Spitze ist auch schon wieder Schluss. Mariah Carey (54), die ihren Weihnachtsbaum mit Popcorn statt Lametta dekoriert, schnappt sich Platz eins mit „All I Want For Christmas Is You“. Soweit keine große Überraschung, denn es ist bereits das fünfte Jahr hintereinander, dass der Weihnachtssong um diese Jahreszeit die Chartspitze in Deutschland erobert.

Neue „Atemlos“-Version stürzt auf Platz 31 ab

Was allerdings nicht unbedingt zu erwarten war, ist die Tatsache, dass „Atemlos“ nicht etwa einen anderen der oberen Chartplätze besetzt. Der Song hat einen ziemlich drastischen Absturz auf Platz 31 hingelegt. Das Echo der Fans war von Anfang an zwiegespalten – neben Begeisterung gab es auch kritische Stimmen. Wird dies der neuen „Atemlos“-Version nun zum Verhängnis?

Helene Fischer und Shirin David bei ihrer Präsentation der „Atemlos“-Neuauflage bei „Wetten, dass..?“. © Bildagentur Monn/Imago

Dies wird sich im Laufe der Zeit wohl zeigen. Fakt ist, dass so kurz vorm Fest Weihnachtslieder die Charts dominieren. Bekannte Klassiker wie „Last Christmas“, „Merry Christmas Everyone“, „Driving Home For Christmas“ ,„Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ und „Rockin‘ Around The Christmas Tree“ tummeln sich zahlreich in den Top 10. Es läuft also nicht perfekt rund für Helene Fischer, der übrigens auch bei der Aufzeichnung ihrer Show eine Panne passierte. (cso) Verwendete Quellen: t-online.de