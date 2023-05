Shirin David hat nun eine Monobraue

Rap-Star Shirin David wagt gerne neue Style-Experimente. Nun zeigt sie sich mit dunkel gefärbter Monobraue im Netz - und erntet heftige Kritik dafür. © gbrci via www.imago-images.de

Es ist nichts Neues, dass Shirin David (28) gerne mit ihrem Look provoziert. Die Rapperin hat bereits einige Schönheitsoperationen hinter sich und geht ganz offen damit um, dass sie sich unter anderem die Nase, die Zähne und die Brüste machen ließ. Dass das Ganze ziemlich kostspielig ist, steht außer Frage. In einem Video aus dem Jahr 2018 verriet die Musikerin, dass sie insgesamt 75.000 Euro für Beauty-OPs ausgegeben habe. Seitdem sind natürlich einige Jahre verstrichen und die Fans können darüber rätseln, wie viel mehr Euros Shirin mittlerweile in ihr Aussehen investiert hat.

Kürzlich überraschte die Chartstürmerin ihre Anhänger mit einem etwas eigenwilligen Look: Sie ließ sich die Augenbrauen bleichen. Dieser neue Style sorgte für gemischte Reaktionen im Netz. Nun hat Shirin nachgelegt: Inzwischen trägt die „Lieben wir“-Interpretin eine Monobraue.

Den gewagten Look gibt es auf Instagram zu bestaunen. Dort postete Shirin eine Reihe von Fotos, die sie vermutlich bei einem Musikvideodreh zeigen. Die Blondine trägt ein hautenges Outfit bestehend aus einem kurzen Glitzer-Rock und einem Top mit der Aufschrift: „I love surgery“ („Ich liebe Operationen“). Wie immer liebt es die Rapperin, zu provozieren. Dazu kombiniert sie eine auffällige Kreuzkette.

Shirin David: Nicht alle Fans überzeugt die Monobraue

Absoluter Blickfang ist allerdings Shirins dunkle Monobraue, die sich von der linken bis zur rechten Schläfe zieht. Damit setzt die Künstlerin definitiv ein Fashion-Statement – allerdings findet nicht jeder Gefallen daran. „Wieso werden alle so cringe, sobald sie Kohle haben“, lästerte ein User. Außerdem sind fiese Kommentare zu lesen wie „Einfach Frankenstein seine Tochter“, „Was ist nur passiert mit dir?“ und „Hässlichstes Make-up ever“.

Dass Shirin die Kritik herzlich egal ist, macht sie gleich vorab mit einem Foto klar, auf dem sie den Mittelfinger in die Kamera streckt. Doch es gibt auch viele Fans, die zu dem Musik-Star halten. „Wenn das kein Musikvideo-Dreh ist, dann werde ich aber fuchsteufelswild“, schrieb ein Fan und drückte damit seine Vorfreude aus.