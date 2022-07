„Shit! #Corona positiv“: Stefanie Hertel muss ihre Konzerte absagen

Stefanie Hertel ist eigentlich gerade total im Tourfieber. Jetzt kommt aber die Ernüchterung: Die Schlagersängerin hat Corona und muss einige ihrer Auftritte absagen. (Fotomontage) © Instagram/Stefanie Hertel & IMAGO / Future Image

Stefanie Hertel ist eigentlich gerade total im Tourfieber. Jetzt kommt aber die Ernüchterung: Die Schlagersängerin hat Corona und muss einige ihrer Auftritte absagen.

Chiemgau - In den letzten zwei Jahren haben vor allem auch Musiker und Musikerinnen an den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Monate lang konnten sie nicht auf Tour gehen und mussten immer wieder Konzerte verschieben. Auch heute noch, obwohl große Live-Auftritte wieder möglich sind, kann Corona Künstler:innen noch einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist nämlich jetzt dem Schlagersternchen Stefanie Hertel (42) passiert. Auf Instagram zeigt sie ihren Fans deutlich, wie genervt sie davon ist.

Gemeinsam mit Ehemann Lanny Lanner (47) lädt sie ein Selfie hoch. Die beiden sitzen auf dem Sofa und ganz unter dem Motto „Abwarten und Tee trinken“ halten die beiden ihre Tassen in die Kamera. Stefanie schreibt unter den Post: „Shit! #Corona positiv, jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Leider müssen wir unsere Konzerte für diese Woche absagen. More Than Words.“ Lange müssen sich die Fans also nicht mehr auf weitere Konzerte gedulden und alle sind sich einig: Die Gesundheit geht vor!

Stefanie Hertel muss wegen Corona ihre Konzerte absagen

Die Fans fühlen mit der Sängerin und haben vollstes Verständnis. Viele Fans richten den beiden gute Besserung aus. Ein User macht noch einmal unter dem Post deutlich: „Hallo ihr Beiden, nun hat euch Corona auch erwischt. Es ist traurig, Konzerte abzusagen, aber die Gesundheit geht vor. Deshalb wünsche ich euch vom ganzen Herz gute Besserung.“