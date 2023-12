Davina Geiss postet Urlaubsfotos und erntet einen Shitstorm

Um ihre Beine auf einem Instagram-Foto länger wirken zu lassen, griff Davina Geiss offenbar in die Trickkiste. Doch ihre Fans lassen sie auffliegen.

Monaco – In Sachen Luxus macht Davina Geiss (20) so schnell keiner etwas vor. Die älteste Tochter von Carmen (58) und Robert Geiss (59) mag zwar erst zarte 20 Jahre alt sein, führt aber schon von Kindesbeinen an ein Leben in Saus und Braus. Einen Einblick in ihr aufregendes Jetset-Leben gibt Davina ihren 475.000 Followern auf Instagram. Dort postet sie regelmäßig Schnappschüsse, die sie in eleganten bis freizügigen Outfits vor verschiedenen Urlaubskulissen zeigen.

Ihr neuester Post ging allerdings ziemlich in die Hose – zumindest wenn man der Meinung der Fans vertraut. Die Millionärstochter teilte eine Reihe von Bildern, auf denen sie alleine oder mit einer Freundin posiert. Beim Durchklicken durch die Fotostrecke bleibt der Blick unweigerlich an einem Bikini-Bild hängen. Davina lehnt sich an einen Baum und neigt den Kopf zurück. Ihre Beine sind übergeschlagen, um eine schönere Silhouette zu schaffen. Tatsächlich wirken Davinas Beine auf dem Foto unendlich lang.

Davina Geiss: Fans ziehen sie wegen Photoshop-Panne auf

Doch ein Detail macht die Instagram-User stutzig: Davinas Fuß hat keine normale Länge, sondern wirkt sehr unnatürlich langgezogen. Daraus lässt sich nur schließen: Die gebürtige Monegassin hat sich bei Photoshop oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm bedient, um ihre Beine länger zu mogeln. Dass ihr Fuß dabei entstellt wurde, schien ihr nicht aufgefallen zu sein.

Der Fauxpas bleibt bei den Fans nicht unbemerkt. „So schön und reich, aber die großen Füße (schätze Gr. 54?) gefallen mir nicht so“, kommentiert ein User ironisch. Ein anderer schreibt: „Wieder der Fuß zu groß geraten.“ Außerdem heißt es: „Was ist mit deinem linken Fuß auf dem Bikini-Foto?“

Nicht jeder bemerkt Davina Geiss Fuß-Fauxpas

Doch es gibt auch zahlreiche Follower, die Davina die Schummelei nicht übel nahmen oder die Photoshop-Panne schlicht nicht bemerken. So sind überwältigend viele positive Kommentare zu lesen, wie „Mega Frau“, „Du bist einfach nur hübsch“ und „Du siehst aus wie gemalt“. Davina wird mit Komplimenten regelrecht überhäuft.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass die Fans bei den Fotos der TV-Bekanntheit ganz genau hinschauen. Schon im Sommer bekam Davina Geiss heftige Reaktionen auf ein Instagram-Bild. Verwendete Quellen: Instagram/ davinageiss