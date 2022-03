Schlagerstar Beatrice Egli sagt wegen Giovanni Zarrella Konzert ab

Von: Lisa Klugmayer

Fans können es wohl langsam nicht mehr hören: Beatrice Egli muss im April erneut ein Konzert verschieben. Diesmal ist aber nicht die Pandemie schuld, sondern ihr Schlagerkollege Giovanni Zarrella. (Fotomontage) © dpa-Zentralbild/Britta Pedersen & dpa/Bodo Schackow

Fans können es wohl langsam nicht mehr hören: Beatrice Egli muss im April erneut ein Konzert verschieben. Diesmal ist aber nicht die Pandemie schuld, sondern ihr Schlagerkollege Giovanni Zarrella.

Siegen - Lange hat Beatrice Egli (33) darauf warten müssen, wieder vor Live-Publikum zu stehen. Bald tourt die Schlagersängerin nun wieder durch Deutschland - Montag (14. März 2022) rockt sie die Bühne in Bochum. Kurz danach geht es dann unter anderem nach Karlsruhe und Freiburg. Im April war dann ein Auftritt in Siegen geplant. Doch das Konzert wurde jetzt aber verschoben - und der Grund ist ausgerechnet Schlagerkollege Giovanni Zarrella, wie tz.de berichtet.

Beatrice Egli muss Konzert absagen - diesmal wegen Giovanni Zarrella

Die Gerüchteküche brodelte, es wurde wild spekuliert. Warum verschiebt Beatrice Egli ganz still und heimlich und ohne große Ankündigung ihr geplantes Konzert am 9. April in Siegen ab? Seit kurzem ist das Rätsel allerdings gelöst: Wegen der Giovanni Zarrella Show. Die große ZDF-Show ihres Schlagerkollegen findet nämlich am selben Tag statt - und Beatrice Egli steht auf der Gästeliste.

Sängerin Beatrice Egli kündigt eine Auszeit an – ein Satz sorgt für Spekulationen. © Tilman Jentzsch/DPA

An zwei Orten gleichzeitig sein? Das kann nicht mal Beatrice Egli. Um bei Giovanni Zarrella vor einem Millionenpublikum auftreten zu können, musste das Konzert kurzerhand verschoben werden und findet nun erst im nächsten Jahr statt. Genauer gesagt am 18. März 2023 statt.

Beatrice Egli, Andrea Berg und Roland Kaiser: Starke Gästeliste für die vierte Giovanni Zarrella Show

Neben Beatrice Egli stehen außerdem noch viele andere tolle Gäste auf der Bühne der Giovanni Zarrella Show. Mit dabei sind Andrea Berg, Roland Kaiser, Kerstin Ott, Marianne Rosenberg, Maite Kelly, Pietro Lombardi und viele mehr.

Beatrice Egli ist übriges im April nicht nur bei Giovanni Zarrella zu Gast, sondern stattet auch Andy Borg in seiner Weinstube einen Besuch ab. Am 30. April sorgt sie bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ für gute Stimmung.

